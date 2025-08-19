Meghosszabbították a drasztikus intézkedést a francia városban

A franciaországi Nimes városában tovább fokozódik a drogbandák közötti erőszak, ami miatt a helyi hatóságok drasztikus lépésre kényszerültek. Az ország déli részén található nagyvárosban a nyári szünidő végéig meghosszabbították a 16 év alatti fiatalokra vonatkozó éjszakai kijárási tilalmat hat, drogkereskedelemtől és erőszaktól sújtott városrészben – írja az Exxpress osztrák napilap.

A drogok és az erőszak vette át az uralmat Nimes utcáin (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A megelőző intézkedés célja, hogy megvédje a kiskorúakat az erőszaktól és enyhítse a feszültséget – indokolt a városvezetés.

Mint arról beszámoltunk, július 21-e óta este 9 és reggel 6 óra között a 16 év alattiak nem tartózkodhatnak egyedül az utcán ezekben a negyedekben. A rendőrség továbbra is szigorúan ellenőrzi a tilalom betartását.

Jean-Paul Fournier polgármester a kijárási tilalom bevezetésekor „a félelem és terror légköréről” beszélt, amit a fegyveres drogbűnözők terjesztenek a városban. Az intézkedés azt is hivatott megakadályozni, hogy a fiatalokat a dílerek futárszolgálatra kényszerítsék.

Az elmúlt hetekben elszaporodtak a rivális drogbandák közötti leszámolások Nimes-ben. Maszkos támadók Kalasnyikovokkal lövöldöztek az utcákon, számos sebesültet és egy halálos áldozatot követelve.

Különösen tragikus annak a mindössze 19 éves drogfutárnak brutális kivégzése, akit a szőlőültetvények között találtak meg összeégve. A közösségi médiában terjesztett videófelvételeken látható, ahogy az akkor még élő, megkötözött áldozatra rálőnek, majd felgyújtják. Az ügyészség feltételezi, hogy a sokkoló eset a helyi bűnözői csoportok közötti rendkívül erőszakos rivalizálással függ össze.