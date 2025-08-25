Nem állnak le: ez az ország újabb milliárdokkal támogatná az ukrajnai háborút

Norvégia 8,45 milliárd dollárnyi segélyt tervez nyújtani Ukrajnának 2026-ban – jelentette be Jonas Gahr Store miniszterelnök kijevi látogatása során.

Norvégia miniszterelnöke Kijevbe látogatott (Fotó: AFP)

Norvégia egyre nagyobb szerepet vállal Ukrajna támogatásában – írja a The Kyiv Independent ukrán hírportál. Az ukránok nyugati partnerei eközben azon dolgoznak, hogy véglegesítsék a háború utáni biztonsági garanciákat, ezzel párhuzamosan pedig zajlik a Putyin–Zelenszkij-csúcs előkészítése is.

A biztonsági garanciákkal kapcsolatban Store elmondta, hogy a legfontosabb garancia Ukrajna erős védelmi képességeinek biztosítása lenne.

A legfontosabb az, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vegyen ezekben a megbeszélésekben

– fogalmazott a norvég kormányfő, egyben megerősítve országa elkötelezettségét is. Store szerint Norvégia részt vesz ukrán csapatok kiképzésében, és hozzájárul Ukrajna légterének védelméhez légvédelmi rendszerek biztosításával.

A Bloomberg augusztus 19-én arról számolt be, hogy az Ukrajnának szánt biztonsági garanciák csomagját a következő napokban véglegesíthetik. Európai tisztviselők állítólag arról tárgyaltak, hogy brit és francia csapatokat küldenek Ukrajnába, körülbelül tíz másik országból származó kontingensekkel együtt.

Donald Trump amerikai elnök augusztus 19-én a Fox News-nak elmondta, hogy Washington légvédelmi támogatást nyújthat a garanciák részeként, de kizárta amerikai szárazföldi csapatok Ukrajnába vezénylését.