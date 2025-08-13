Bemondták: nukleárist támadást indítottak az ukránok

A moszkvai közlekedési hatóságok szerint a rémisztő bejelentésért kiberbűnözők felelősek, akik feltörték a város buszhálózatának rendszerét.

Forrás: Caution Moscow/east2west news

Nukleáris támadásra figyelmeztettek

A hangosbemondó hirtelen így szólt:

Figyelem, figyelem! Ukrajna nukleáris támadással fenyeget minket! Mindenki az óvóhelyekre!

A Transavtoliz vállalat, amely több száz városi járatot üzemeltet, azonnal vizsgálatot indított, írja a Daily Star. Egy szóvivő elmondta:

Olyan hangüzenetek kerültek lejátszásra a buszokon, amelyek nem feleltek meg a valóságnak. Jelenleg szakembereink ellenőrzik a hálózatot, és felszámolják az illetéktelen hozzáférés következményeit.

A hamis riasztás azután történt, hogy Oroszország meglepetésszerű offenzívát indított az ukrán fronton, mindössze néhány nappal a tervezett béketárgyalások előtt. A legfrissebb hírek szerint a támadás Dobropillya térségében zajlott, és az idei év legnagyobb változását hozta a fronton, ami taktikai előnyt biztosíthat Putyinnak a pénteki tárgyalásokon.

Moszkva erői rendületlenül haladnak a harctéren

A hírszerzés szerint körülbelül százezer orosz katona haladt előre legalább tíz kilométerrel északi irányban két külön művelet során az elmúlt napokban, részeként annak a szélesebb erőfeszítésnek, hogy az egész Donyecki régiót elfoglalják. Az orosz csapatok a frontvonal közelében lévő három település felé is előretörtek Pokrovszk térségében.

Oroszország újabb pusztító éjszakai bombázást hajtott végre Ukrajna területén. Az ukrán hatóságok megerősítették, hogy tartalék erőket küldtek a térségbe, és több orosz katonát semlegesítettek vagy foglyul ejtettek.