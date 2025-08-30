Brody még büszke, pedig véres megtorlás vár Ukrajnára, amiért orosz olajfinomítókat támadott

Brody tájékoztatása szerint az SBU 14. ezrede megtámadta a Krasznodari Olajfinomítót, amely az orosz olajtermelés 1,1 százalékát adja, és főként katonai célokra – köztük repülőgép-üzemanyag előállítására – használják. Emellett a Szamara régióban található Szizranyi Olajfinomítót is célba vették.

Az ukrán hadsereg orosz olajfinomítókat támadott (Telegram)

A Telegramon közzétett tájékoztatásban hangsúlyozták: mindkét létesítmény az orosz fegyveres erők ellátásában játszik szerepet – írja az Unian.

Támadások orosz olajfinomítók ellen

Az UNIAN korábban arról számolt be, hogy augusztusban több orosz olajfinomító is leállította működését az ukrán fegyveres erők támadásai miatt. Különösen a Kujbisevszkij Olajfinomítót érte súlyos csapás: a támadás következtében megsérült mindkét fő feldolgozó egysége, amelyek egyenként napi 70 ezer hordó kapacitással működnek.