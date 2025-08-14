Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Cseh szélsőbaloldali aktivisták vörös festékkel öntötték le a prágai magyar nagykövetség épületét

szélsőbaloldali

Cseh szélsőbaloldali aktivisták vörös festékkel öntötték le a prágai magyar nagykövetség épületét

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Provokáció történt a prágai magyar nagykövetség előtt. A szélsőbaloldali aktivisták vörös festéket öntött az épületre, ezzel tiltakozva Orbán Viktor miniszterelnök szavai ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szélsőbaloldalirongálásCsehország

Az akciót „Pražský Pérák” és „Bohemian Queen” néven ismert aktivisták hajtották végre. A felvételek tanulsága szerint a szélsőbaloldali csoportosulás tagjai vödörből öntötték a vörös festéket az épületre. 

A szélsőbaloldali aktivisták akcióban
A szélsőbaloldali aktivisták akcióban
 Fotó: Facebook / Csehszlovák Kém

A beszámolók alapján az aktivisták Orbán Viktor kijelentéseire válaszul döntöttek a provokáció mellett.

A kormányfő nemrég a Patrióta című műsorban úgy fogalmazott: Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat.

Az aktivisták szerint ezzel Magyarország „az orosz táborhoz” sorolta magát.

A baloldali provokátorok a hírek szerint ezzel szerették volna Magyarországot emlékeztetni, a háború áldozataira és felelősségvállalásra. 

Senki nem szólt a szélsőbaloldali aktivistáknak

A műsorban egyébként  Orbán Viktor hangsúlyozta: Donald Trump amerikai elnök nem véletlenül kéri ki a véleményét az orosz–ukrán háborúról, hiszen hosszú ideje politizál, és Európa egyik legtapasztaltabb vezetője. Úgy véli, a háború folytatódását az európai háborúpárti többség támogatása teszi lehetővé, és Ukrajna sorsáról végső soron úgy is a nagyhatalmak fognak dönteni.

Az aktivisták esetére ugyan még a miniszterelnök nem reagált, de az egészen biztos, hogy nem tájékoztatta őket senki más sem a valós helyzetről. 

Magyarország ugyanis – ahogy ezt már Orbán Viktor is többször kiemelte – elsőként nyitotta meg kapuit a háború borzalmai elől menekülő ukránok számára. Ráadásul a magyar kormány folyamatosan humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!