Cseh szélsőbaloldali aktivisták vörös festékkel öntötték le a prágai magyar nagykövetség épületét

Az akciót „Pražský Pérák” és „Bohemian Queen” néven ismert aktivisták hajtották végre. A felvételek tanulsága szerint a szélsőbaloldali csoportosulás tagjai vödörből öntötték a vörös festéket az épületre.

A szélsőbaloldali aktivisták akcióban

Fotó: Facebook / Csehszlovák Kém

A beszámolók alapján az aktivisták Orbán Viktor kijelentéseire válaszul döntöttek a provokáció mellett.

A kormányfő nemrég a Patrióta című műsorban úgy fogalmazott: Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat.

Az aktivisták szerint ezzel Magyarország „az orosz táborhoz” sorolta magát.

A baloldali provokátorok a hírek szerint ezzel szerették volna Magyarországot emlékeztetni, a háború áldozataira és felelősségvállalásra.

Senki nem szólt a szélsőbaloldali aktivistáknak

A műsorban egyébként Orbán Viktor hangsúlyozta: Donald Trump amerikai elnök nem véletlenül kéri ki a véleményét az orosz–ukrán háborúról, hiszen hosszú ideje politizál, és Európa egyik legtapasztaltabb vezetője. Úgy véli, a háború folytatódását az európai háborúpárti többség támogatása teszi lehetővé, és Ukrajna sorsáról végső soron úgy is a nagyhatalmak fognak dönteni.

Az aktivisták esetére ugyan még a miniszterelnök nem reagált, de az egészen biztos, hogy nem tájékoztatta őket senki más sem a valós helyzetről.

Magyarország ugyanis – ahogy ezt már Orbán Viktor is többször kiemelte – elsőként nyitotta meg kapuit a háború borzalmai elől menekülő ukránok számára. Ráadásul a magyar kormány folyamatosan humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának.