Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott meg

Orbán Viktor tavaly nyáron kezdte meg békemisszióját a soros uniós elnökség átvételével párhuzamosan. Első állomása Kijev volt, tavaly júliusban találkozott Volodimir Zelenszkijjel, akivel csaknem három órán át tárgyalt. A megbeszélésen nemcsak a háború, hanem a kétoldalú kapcsolatok is szóba kerültek. Orbán Viktor Kijevben azt kérte az ukrán elnöktől, hogy fontoljon meg egy határidőhöz kötött tűzszünetet, amely lehetőséget ad a béketárgyalások felgyorsítására.

Orbán Viktor békemissziója részeként először Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt

Kijev a Kremlben tárgyalt Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor, mint hangsúlyozta: a békéért tenni kell. Akkor úgy fogalmazott:

lassan elfogynak azok az országok, amelyek mindkét háborúban álló féllel tudnak beszélni, lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely mindenkivel tud beszélni.

Hszi Csin-pinget és Recep Tayyip Erdogant is felkereste Orbán Viktor

Orbán Viktor Pekingben tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel, majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel találkozott.

A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban – jelentette ki kínai tárgyalása kapcsán a magyar miniszterelnök.

A háborúban a végső szót persze a háborúzó felek mondják ki, de döntő befolyása van három világhatalomnak: Kínának, az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak. Ők is befolyásolják, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak"

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő hozzátette: a háborúzó felekkel történt találkozóját követően ezért ment el Pekingbe.

Hszi elnök úrral megvitattuk a kínai béketervet. Kína az egyetlen világhatalom, amely kezdetektől és egyértelműen elkötelezett a béke mellett. Ez fontos Magyarország és fontos az egész Európai Unió számára"

– mondta.

Orbán Viktor Recep Tayyip Erdogan török államfővel Washingtonban tárgyalt, és a magyar békemisszió támogatását kérte Törökországtól, ugyanis a konfliktus során Törökország volt az eddigi egyetlen sikeres közvetítő a két fél között.

A miniszterelnök a találkozót követően közösségi oldalán egy bejegyzést osztott meg:

Arra kértem Erdogan elnököt, hogy támogassa a béke érdekében tett erőfeszítéseinket"

– írta Orbán Viktor a posztban.