Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott meg

Orbán Viktor tavaly nyáron kezdte meg békemisszióját a soros uniós elnökség átvételével párhuzamosan. Első állomása Kijev volt, tavaly júliusban találkozott Volodimir Zelenszkijjel, akivel csaknem három órán át tárgyalt. A megbeszélésen nemcsak a háború, hanem a kétoldalú kapcsolatok is szóba kerültek. Orbán Viktor Kijevben azt kérte az ukrán elnöktől, hogy fontoljon meg egy határidőhöz kötött tűzszünetet, amely lehetőséget ad a béketárgyalások felgyorsítására.
Kijev a Kremlben tárgyalt Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor, mint hangsúlyozta: a békéért tenni kell. Akkor úgy fogalmazott:
lassan elfogynak azok az országok, amelyek mindkét háborúban álló féllel tudnak beszélni, lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely mindenkivel tud beszélni.
Orbán Viktor Pekingben tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel, majd Recep Tayyip Erdogan török elnökkel találkozott.
A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban – jelentette ki kínai tárgyalása kapcsán a magyar miniszterelnök.
A háborúban a végső szót persze a háborúzó felek mondják ki, de döntő befolyása van három világhatalomnak: Kínának, az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak. Ők is befolyásolják, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak"
A kormányfő hozzátette: a háborúzó felekkel történt találkozóját követően ezért ment el Pekingbe.
Hszi elnök úrral megvitattuk a kínai béketervet. Kína az egyetlen világhatalom, amely kezdetektől és egyértelműen elkötelezett a béke mellett. Ez fontos Magyarország és fontos az egész Európai Unió számára"
– mondta.
Orbán Viktor Recep Tayyip Erdogan török államfővel Washingtonban tárgyalt, és a magyar békemisszió támogatását kérte Törökországtól, ugyanis a konfliktus során Törökország volt az eddigi egyetlen sikeres közvetítő a két fél között.
A miniszterelnök a találkozót követően közösségi oldalán egy bejegyzést osztott meg:
Arra kértem Erdogan elnököt, hogy támogassa a béke érdekében tett erőfeszítéseinket"
– írta Orbán Viktor a posztban.
A tavaly nyári békemisszió utolsó állomásaként Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyalt, az akkor még csak elnökjelölt Trump Mar-a-Lagó-i birtokán. A kormányfő a találkozó kapcsán az X-en úgy fogalmazott:
Békemisszió 5.0. Megtiszteltetés volt meglátogatni Donald Trump elnököt Mar-a-Lagóban. Megvitattuk a béke megteremtésének módjait. A nap jó híre: meg fogja oldani!"
– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök, akinek a bejegyzésére reagálva Donald Trump a közösségi oldalán kiemelte:
Köszönöm Viktor. Legyen béke, gyorsan. Túl sok ember halt meg egy háborúban, aminek soha nem lett volna szabad elkezdődnie!
Miután novemberben újraválasztották Donald Trumpot az Egyesült Államok elnökévé, Orbán Viktor folytatta békemisszióját, amelynek első állomásán a Vatikánban fogadta Ferenc pápa a magyar miniszterelnököt.
Azért jöttem a szentatyához, mert a béke esélyét most kell megragadnunk"
– emelte ki a kormányfő a látogatás kapcsán.
Vatikáni tárgyalása után Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is tárgyalt.
Alig egy héttel a vatikáni látogatás után Orbán Viktor miniszterelnök ismét találkozott Donald Trumppal, az akkor már újraválasztott elnökkel, akivel háromórás tárgyalást folytattak.
Ha két ember, két férfi leül ma Európában, vagy akár Amerikában beszélgetni, akkor aligha kerülheti el, hogy a békéről meg a háborúról is szót váltson"
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trumppal folytatott megbeszéléséről újságíróknak.
A Donald Trumppal való találkozó után Orbán Viktor – szintén békemissziója részeként – Vlagyimir Putyinnal tárgyalt telefonon. Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök egyórás telefonbeszélgetésük során több fontos témát is megvitattak, így az ukrajnai helyzetet is.
A háború legveszélyesebb heteit éljük. Minden rendelkezésünkre álló diplomáciai eszközt bevetünk a tűzszünet és a béke előmozdítása érdekében"
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.
A tűzszüneti javaslatot Putyin orosz elnök nem ellenezte, Volodimir Zelenszkij azonban durván elutasította, Orbán Viktor békeközvetítői szerepét sem fogadta el.
Zelenszkij december közepén egy ukrajnai fórumon kijelentette: nem engedi, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök közvetítsen az ukrajnai háborút lezáró tárgyalásokon.
A békemisszió utolsó állomása 2024-ben a török–magyar csúcstalálkozó volt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Recep Tayyip Erdogan török államfővel.
Törökország a háború kezdete óta a béke helyreállításán dolgozik. Ma is erről tárgyalunk Erdogan elnök úrral
– írta akkor közösségi oldalán a miniszterelnök.
A miniszterelnök békemissziója azért olyan eredményes, mert egyedülálló módon képes mindegyik féllel békésen tárgyalni. Az a képessége, hogy közvetlen kapcsolatot tud fenntartani Volodimir Zelenszkijjel, Vlagyimir Putyinnal, Hszi Csin-pinggel és Recep Tayyip Erdogannal is, lehetővé teszi számára, hogy különböző nézőpontokat és érdekeket összehangolva dolgozzon a béke megteremtésén – mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak korábban.
A másokkal való sikeres együttműködéshez a konnektivitás szellemén alapuló komoly kapcsolati készségek is szükségesek, továbbá az együttműködés képessége, ahogyan a magyar kormány képes beépíteni az álláspontjába mások gondolatait, és így megtalálni a közös hangot – fogalmazott a szakértő, és kiemelte:
A magyar kormány felismerte, hogy a nemzeti együttműködés régi és alapvető elveihez, logikájához hasonlóan most már a nemzetközi együttműködés rendszerét szükséges megteremteni egy közös és sikeres jövőjű, nemzetállami Európa megteremtése és biztonságban tartása érdekében, gondoljunk akár a migrációra, akár a járványokra, akár pedig a háborús helyzetekre."
Mint mondta, Orbán Viktor azért is vállalhatja a békemissziót, mert Magyarország és Európa hosszú távú érdekeit szem előtt tartva a háborús konfliktusok mielőbbi békés rendezésére törekszik, valamint meggyőződése, hogy „a fronton nincs megoldás erre a konfliktusra”.