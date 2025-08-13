Újabb ukrán lázálom, Magyarországot vádolják

Hrihorij Omelcsenko lejárató cikkében azt írta, szerinte az Orbán Viktor vezette magyar kormány rendkívüli állapotot hirdetett Magyarországon. Ez – hírszerzési értesülései szerint – része annak az orosz vezérkar által kidolgozott tervnek, amelynek célja az ukrán hídfőállások szétszórása, hogy csapataik ne tudjanak hatékonyan védekezni az ukrán–orosz front legkritikusabb pontjain.

Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Az SZBU korábbi vezetője elemzésében kiemelte, hogy miközben a fegyveres erők – bár nehézségek árán – viszonylag sikeresen visszaverik az orosz támadásokat, a magyar hadsereg feszültséget szít és provokációkat hajt végre a határ mentén. Ezzel párhuzamosan a magyar titkosszolgálatok felderítést folytatnak és toborzást végeznek a kárpátaljai térségben.

Még az orosz invázió teljes körű megindítása előtt a magyar kormány csapatokat vezényelt az ukrán határra. Hivatalosan ezt azzal indokolták, hogy így tudják ellenőrizni a menekültek tömeges beáramlását és megelőzni fegyveres csoportok illegális határátlépési kísérleteit. Omelcsenko szerint a valós cél azonban egészen más volt.

A szerző cikkében azt állítja, bizalmas információi szerint, ha az orosz csapatok sikeresen előrenyomulnak és elfoglalják Kijevet, a magyar hadseregnek az lett volna a feladata, hogy megszállja Kárpátalját, hamis népszavazást szervezzen, majd bejelentse a terület csatlakozását Magyarországhoz – a Kreml által a Krím, valamint a Donyecki és Luhanszki területek annektálásánál alkalmazott forgatókönyv szerint.

A publicista azt írja, erről természetesen nyilvánosan senki nem beszélt Orbán kormányában, de a hírszerzési információk egyértelműen erre utaltak.

A publicista szerint moszkvai forgatókönyv részeként Orbán tudatosan feszítette a helyzetet az ukrajnai magyar kisebbség körül, főként a magyar nyelvhasználat állítólagos korlátozásának ügyében. Ezzel egy időben a két magyar főkonzulátuson – Ungváron és Beregszászon – titokban tömegesen adtak át magyar állampolgárságot a helyi lakosoknak. A magyar útlevelek átvételekor az ukrán állampolgárok ünnepélyesen hűségesküt tettek Magyarországnak.