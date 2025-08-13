Újabb ukrán lázálom, Magyarországot vádolják

Hrihorij Omelcsenko lejárató cikkében azt írta, szerinte az Orbán Viktor vezette magyar kormány rendkívüli állapotot hirdetett Magyarországon. Ez – hírszerzési értesülései szerint – része annak az orosz vezérkar által kidolgozott tervnek, amelynek célja az ukrán hídfőállások szétszórása, hogy csapataik ne tudjanak hatékonyan védekezni az ukrán–orosz front legkritikusabb pontjain.
Az SZBU korábbi vezetője elemzésében kiemelte, hogy miközben a fegyveres erők – bár nehézségek árán – viszonylag sikeresen visszaverik az orosz támadásokat, a magyar hadsereg feszültséget szít és provokációkat hajt végre a határ mentén. Ezzel párhuzamosan a magyar titkosszolgálatok felderítést folytatnak és toborzást végeznek a kárpátaljai térségben.
Még az orosz invázió teljes körű megindítása előtt a magyar kormány csapatokat vezényelt az ukrán határra. Hivatalosan ezt azzal indokolták, hogy így tudják ellenőrizni a menekültek tömeges beáramlását és megelőzni fegyveres csoportok illegális határátlépési kísérleteit. Omelcsenko szerint a valós cél azonban egészen más volt.
A szerző cikkében azt állítja, bizalmas információi szerint, ha az orosz csapatok sikeresen előrenyomulnak és elfoglalják Kijevet, a magyar hadseregnek az lett volna a feladata, hogy megszállja Kárpátalját, hamis népszavazást szervezzen, majd bejelentse a terület csatlakozását Magyarországhoz – a Kreml által a Krím, valamint a Donyecki és Luhanszki területek annektálásánál alkalmazott forgatókönyv szerint.
A publicista azt írja, erről természetesen nyilvánosan senki nem beszélt Orbán kormányában, de a hírszerzési információk egyértelműen erre utaltak.
A publicista szerint moszkvai forgatókönyv részeként Orbán tudatosan feszítette a helyzetet az ukrajnai magyar kisebbség körül, főként a magyar nyelvhasználat állítólagos korlátozásának ügyében. Ezzel egy időben a két magyar főkonzulátuson – Ungváron és Beregszászon – titokban tömegesen adtak át magyar állampolgárságot a helyi lakosoknak. A magyar útlevelek átvételekor az ukrán állampolgárok ünnepélyesen hűségesküt tettek Magyarországnak.
Omelcsenko megjegyzi, a konzulátus munkatársai arra kötelezték az ukránokat, hogy erről ne tájékoztassák a hatóságokat, különben érvénytelenítik magyar útlevelüket, és automatikusan megfosztják őket a magyar állampolgárságtól.
2022 elejére több mint 150 ezer kárpátaljai lakos szerezte meg a magyar állampolgárságot, ami ideális feltételeket teremtett a magyar különleges szolgálatok számára a toborzásukhoz. Nehéz megbecsülni, hány kémhálózat és ügynök lehet a kettős állampolgárságú kárpátaljaiak között. Az ukrán kémelhárítás számára a magyar irányú tevékenység feltárása gyakorlatilag még teljesen ismeretlen terület.
