Fontos ukrán területen történt orosz előrenyomulás

Az ukrán fegyveres erők vezérkara megerősítette, hogy Oroszország behatolt a Dnyipropetrovszki területre, az előrenyomulást azonban megállították. Az ukrán beszámolók szerint az orosz erők még nem tudták elfoglalni az érintett falvakat, de a térségben továbbra is heves harcok zajlanak – írja a The Kyiv Independent. A béketárgyalások körül tapasztalható bizonytalanság közepette folytatódik az orosz előrenyomulás Ukrajnában.

A Dnyipropetrovszki területen történt orosz előrenyomulás

Fotó: DANYLO ANTONIUK / NurPhoto

A közlemény azután látott napvilágot, hogy a DeepState nevű csoport arról számolt be, hogy két kisebb települést elfoglaltak az oroszok.

Ez volt az első alkalom, hogy a harctéri megfigyelők arról számoltak be, hogy Moszkva erői a központ-keleti régióban településeket foglaltak el, ahová hónapok óta próbálnak betörni.

Ukraine's first official acknowledgment of Russian forces entering the Dnipropetrovsk region—specifically the villages of Zaporizke and Novogeorgiivka in its easternmost sector—marks a concerning escalation, confirmed by Dnipro Operational Strategic Group spokesperson Viktor… pic.twitter.com/CjsP6BiIr7 — World Intel 24 (@WorldIntel24) August 26, 2025

Miért fontos az orosz előrenyomulás Dnyipropetrovszkban?

A háború előtt Dnyipropetrovszk több mint hárommillió lakossal rendelkezett, és Ukrajna második legnagyobb nehézipari központja volt a Donyecki és Luhanszki területeket magába foglaló Donbász után.

Bármilyen orosz előrenyomulás Dnyipropetrovszkba csapást jelentene az ukrán morálra, mivel a háború befejezésére irányuló, az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai kísérlet a jelek szerint megakadt.

Moszkva nem tart igényt Dnyipropetrovszkra, ellentétben Donyeckkel és Ukrajna másik négy keleti régiójával, de támadta annak nagyvárosait, köztük a régió fővárosát, Dnyiprót. A szerdára virradó éjszaka egy támadás a szomszédos Poltava régió energiaszektorát is célba vette – írta meg a BBC.

Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor azt állította, hogy augusztus 25-ére elfoglalták a falvakat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője júniusban az orosz állami médiának nyilatkozva közölte: az orosz erők a Dnyipropetrovszki területen hajtanak végre műveleteket annak érdekében, hogy úgynevezett „pufferzónát” hozzanak létre az ukrán területen.

Az orosz légvédelem több tucat ukrán drónt lőtt le

Az elmúlt éjjel az orosz légvédelmi erők sikeresen megsemmisítettek 26 ukrán pilóta nélküli légi járművet az ország 5 régiójában – erről az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma számolt be. A tárca közlése szerint 15 drónt semmisítettek meg a Rosztovi terület felett, 4-et Orlovszk felett, 3-at Belgorodnál, 2-t Brjanszknál, valamint további 2-t Kurszknál. A földre hulló drónok roncsai legalább hét házat megrongáltak. A régió megbízott kormányzója, Jurij Szljuszár augusztus 27-én reggel közölte, hogy az ukrán fegyveres erők éjszakai légitámadását hét körzetben is visszaverték. Elmondása szerint a civil lakosság körében nem történt sérülés – számolt be róla a LIFE.