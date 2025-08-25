Orosz előrenyomulás Pokrovszknál: áttörésre készülnek Dobropillya közelében? – videó

Az ISW jelentése geolokációs felvételekre hivatkozik, amelyek megerősítik az orosz előrenyomulást Mirnográdtól északra, írja a ZN,UA.

Bevetés közben az orosz-ukrán háború során Pokrovszk irányában, 2025. augusztus 5-én Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Emellett orosz katonai bloggerek arról számoltak be, hogy az orosz egységek előretörtek Rodinszke környékén, Mirnográdtól keletre és Udacsnében is, bár ezekre a pozíciókra az amerikai kutatók nem találtak független megerősítést.

A jelentés szerint ugyanakkor a Dobropillya melletti áttörési zónában nem történt további orosz előrenyomulás. Az orosz erők inkább más irányba indítottak támadásokat.

Про ситуацію на Покровському напрямку з перших вуст.

Термінове звернення заступника командира батальйону «Сила Свободи» 4-ої БРОП «Рубіж» НГУ майора Володимира Назаренка.

Бійці стримують російську орду саме в районі Добропілля, на тій ділянці, яку зараз називають критично… pic.twitter.com/34GYIdU8aZ — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) August 12, 2025

Ukrán források arról számoltak be, hogy a veszélyt részben sikerült elhárítani, és a térségben ellentámadásokat indítottak. Korábban ezen a frontszakaszon az ukrán haderő visszafoglalta Volodimirivka falut.