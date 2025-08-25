Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megkezdődött: felsorakozott a nyugati haderő Oroszország szomszédjában

Pokrovszk

Orosz előrenyomulás Pokrovszknál: áttörésre készülnek Dobropillya közelében? – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai Hadtudományi Intézet (ISW) szerint az orosz csapatok előrenyomultak Pokrovszk és Mirnográd térségében, miközben a front más szakaszain heves ukrán ellentámadások zajlanak. A Dobropillya mellett kialakult áttörési zóna kimenetele döntő lehet a harcokban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pokrovszkorosz-ukrán háborúHadtudományi IntézetveszélyISW

Az ISW jelentése geolokációs felvételekre hivatkozik, amelyek megerősítik az orosz előrenyomulást Mirnográdtól északra, írja a ZN,UA.

Orosz
Bevetés közben az orosz-ukrán háború során Pokrovszk irányában, 2025. augusztus 5-én Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Emellett orosz katonai bloggerek arról számoltak be, hogy az orosz egységek előretörtek Rodinszke környékén, Mirnográdtól keletre és Udacsnében is, bár ezekre a pozíciókra az amerikai kutatók nem találtak független megerősítést.

A jelentés szerint ugyanakkor a Dobropillya melletti áttörési zónában nem történt további orosz előrenyomulás. Az orosz erők inkább más irányba indítottak támadásokat.

Ukrán források arról számoltak be, hogy a veszélyt részben sikerült elhárítani, és a térségben ellentámadásokat indítottak. Korábban ezen a frontszakaszon az ukrán haderő visszafoglalta Volodimirivka falut.

Visszavonta kegyetlen döntését a legfelsőbb bíróság
Trump új embere az Airbnb-től jött és fontos feladatot kapott
Ukrajna volt külügyminisztere szerint ezt kellene tennie Zelenszkijnek – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!