Orosz előrenyomulás Pokrovszknál: áttörésre készülnek Dobropillya közelében? – videó

Az ISW jelentése geolokációs felvételekre hivatkozik, amelyek megerősítik az orosz előrenyomulást Mirnográdtól északra, írja a ZN,UA.
Emellett orosz katonai bloggerek arról számoltak be, hogy az orosz egységek előretörtek Rodinszke környékén, Mirnográdtól keletre és Udacsnében is, bár ezekre a pozíciókra az amerikai kutatók nem találtak független megerősítést.
A jelentés szerint ugyanakkor a Dobropillya melletti áttörési zónában nem történt további orosz előrenyomulás. Az orosz erők inkább más irányba indítottak támadásokat.
Ukrán források arról számoltak be, hogy a veszélyt részben sikerült elhárítani, és a térségben ellentámadásokat indítottak. Korábban ezen a frontszakaszon az ukrán haderő visszafoglalta Volodimirivka falut.