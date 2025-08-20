Provokáció? – NATO-tagállam területén robbant az orosz fegyver

A 24tv.ua szerint feltehetőleg egy orosz drón zuhant le és robbant fel Lengyelországban egy mezőn.

Képünk illusztráció. A lengyel külügyminisztérium szóvivője a közszolgálati TVP-nek azt mondta: az objektum egy orosz gyártmányú „Shahed” drón volt Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU AGENCY

Orosz provokáció?

Az augusztus 20-ra virradó éjszaka a varsói régióhoz közeli Osiny faluban fényvillanást és robajt észleltek a lakosok. A kukoricaföldön később kiégett fém- és műanyagdarabokat találtak, amelyekről az első szakértői vizsgálatok megállapították: nagy valószínűséggel egy katonai drón roncsai.

Grzegorz Trusiewicz, a lublini ügyészség vezetője közölte, hogy a tárgy katonai pilóta nélküli repülő lehetett. A lengyel külügyminisztérium szóvivője a közszolgálati TVP-nek már egyenesen azt mondta: az objektum egy orosz „Shahed” drón volt.

A PAP hírügynökség szerint a szerkezet feltehetően csaliként szolgált, nem tartalmazott robbanófejet, csupán kisebb mennyiségű robbanóanyagot. Az esetnek sérültje nem volt, a drón az ukrán határtól mintegy száz, a belarusztól kilencven kilométerre csapódott be.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes emlékeztetett: hasonló esetek korábban is történtek, amikor orosz drónok Litvániában és Romániában zuhantak le. A politikus szerint a mostani robbanás is provokatív lépés lehetett Oroszország részéről, különösen az Egyesült Államokban zajló tárgyalások fényében.

A lengyel külügyminisztérium jelezte, hogy hivatalos tiltakozást nyújt be a felelős ellen, és emlékeztetett arra, hogy a NATO tagjaként Lengyelország legfontosabb küldetése saját területének védelme.