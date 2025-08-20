Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
külügyminisztérium

Provokáció? – NATO-tagállam területén robbant az orosz fegyver

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lengyelországban egy mezőre zuhant és felrobbant egy katonai drón, amelyet az előzetes vizsgálatok szerint Oroszország küldhetett. A rejtélyes esetről a lublini régió ügyésze és a lengyel külügyminisztérium is nyilatkozott, a kormány provokációt sejt orosz részéről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
külügyminisztériumLengyelországShahedoroszdrón

A 24tv.ua szerint feltehetőleg egy orosz drón zuhant le és robbant fel Lengyelországban egy mezőn. 

orosz
Képünk illusztráció. A lengyel külügyminisztérium szóvivője a közszolgálati TVP-nek azt mondta: az objektum egy orosz gyártmányú „Shahed” drón volt Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU AGENCY

Orosz provokáció?

Az augusztus 20-ra virradó éjszaka a varsói régióhoz közeli Osiny faluban fényvillanást és robajt észleltek a lakosok. A kukoricaföldön később kiégett fém- és műanyagdarabokat találtak, amelyekről az első szakértői vizsgálatok megállapították: nagy valószínűséggel egy katonai drón roncsai.

 Grzegorz Trusiewicz, a lublini ügyészség vezetője közölte, hogy a tárgy katonai pilóta nélküli repülő lehetett. A lengyel külügyminisztérium szóvivője a közszolgálati TVP-nek már egyenesen azt mondta: az objektum egy orosz „Shahed” drón volt.

A PAP hírügynökség szerint a szerkezet feltehetően csaliként szolgált, nem tartalmazott robbanófejet, csupán kisebb mennyiségű robbanóanyagot. Az esetnek sérültje nem volt, a drón az ukrán határtól mintegy száz, a belarusztól kilencven kilométerre csapódott be.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes emlékeztetett: hasonló esetek korábban is történtek, amikor orosz drónok Litvániában és Romániában zuhantak le. A politikus szerint a mostani robbanás is provokatív lépés lehetett Oroszország részéről, különösen az Egyesült Államokban zajló tárgyalások fényében.

A lengyel külügyminisztérium jelezte, hogy hivatalos tiltakozást nyújt be a felelős ellen, és emlékeztetett arra, hogy a NATO tagjaként Lengyelország legfontosabb küldetése saját területének védelme.

Felmérés: Trump népszerűsége kilőtt Alaszka óta, de Zelenszkijből mindenkinek elege van
Gratulált Magyarországnak az amerikai külügyminiszter
Bárhol, bármit: Zelenszkij embere részegen terrorizált egy ukrán családot – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!