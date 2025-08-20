Hiába közeledik a béke, az orosz támadások nem enyhülnek – videó

Legalább három civil meghalt és 34-en megsérültek orosz támadások következtében Ukrajna-szerte az elmúlt 24 órában – számoltak be a regionális hatóságok 2025. augusztus 20-án. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz erők 93 Sahed típusú támadó drónt, valamint két Iszkander-M ballisztikus rakétát indítottak az éjszaka ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem 62 drónt és egy rakétát semmisített meg, de így is 20 helyszínt elértek az orosz támadások – közölte a légierő. Szumi megyében az orosz csapatok több mint 140 támadást indítottak 52 településre, 16 ember sérült meg, köztük két gyerek – írja a The Kyiv Independent.
Dnyipropetrovszk megyében az orosz támadások egy ember halálát és egy másik sérülését okozták – mondta a helyi kormányzó. Donyeck megyében egy ember vesztette életét és további 10-en sérültek meg – közölte a régió kormányzója. Harkiv megyében hat települést ért orosz csapás, melyek során két civil, egy 43 és egy 57 éves ember sérült meg – jelentette a helyi kormányzó. Herszon megyében egy ember vesztette életét, és további három megsérült, köztük egy gyerek. Az orosz csapások itt is kritikus és civil infrastruktúrát céloztak.
Odesszában egy ember sérült meg, amikor az orosz erők civil infrastruktúrát és gyártólétesítményeket támadtak – mondta Oleh Kiper kormányzó, hozzátéve, hogy a kikötői infrastruktúra is megsérült. Zaporizzsja megyében további egy civil sérült meg – közölte Ivan Fedorov kormányzó.
A támadások annak közepette történnek, hogy Moszkva továbbra is elutasítja a feltétel nélküli tűzszünetre vonatkozó felhívásokat, és fokozza a drón- és rakétacsapásokat az ukrán civil infrastruktúra ellen.
Egy orosz dróntámadás a Szumi régió északkeleti városában, Akhtirkában 14 embert megsebesített, köztük három gyereket – közölték a helyi hatóságok augusztus 20-án. A támadás része volt egy éjszakai, nagyszabású drónrohamnak, amely polgári infrastruktúrát célozott – közölte Ukrajna nemzeti rendőrsége. Lakóházak, tömbházak és egyéb épületek jelentős károkat szenvedtek – számolt be róla a The Kyiv Independent.
A támadás után egy család három sérült gyermekével – 5 hónapos, 4 éves és 6 éves – orvosi segítséget kért. A mentőszolgálatok a helyszínen maradtak, ellátják a sérülteket és felmérik a károk teljes mértékét. A nemzetközi béketárgyalások, köztük az esetleges kétoldalú egyeztetések Volodimir Zelenszkij és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin között, ellenére az orosz erők továbbra is nagy erőkkel támadják Ukrajnát.
A Szumi régió, amely Oroszországgal határos, a teljes körű invázió kezdete óta gyakran célpontja az orosz támadásoknak, és a harcok júniusban fokozódtak, amikor Oroszország új frontot nyitott a térségben. A régió a közelmúltban a területi viták középpontjába került.
Moszkva állítólag felajánlotta, hogy kivonja csapatait Szumiból és a szomszédos Harkiv régióból cserébe Ukrajna keleti, teljesen orosz ellenőrzés alá került Luhanszk és Donyeck régióiért – egy olyan ajánlatról, amelyről Putyin és Donald Trump amerikai elnök állítólag Alaszka egyik magas szintű találkozóján tárgyalt.
Andrej Marocsko hadászati szakértő szerint az ukrán hadsereg cselekedeteinek jellege arra utal, hogy a közeljövőben ellentámadásba lendülnek majd. Elmondta, hogy az orosz katonák, miután megkerülték az ukrán fegyveres erők megerősített területét, bevonultak a harkivi Sobolevka településre. Hozzátette, hogy az ukrán egységek menekülni próbáltak, de az orosz alakulatok megállították és visszatértek őket a falu déli részére – írja a TASZSZ.
Korábban arról is írtunk, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint meghiúsították az ukrán titkosszolgálatok újabb kísérletét a Krími híd felrobbantására.