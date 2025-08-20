Hiába közeledik a béke, az orosz támadások nem enyhülnek – videó

Legalább három civil meghalt és 34-en megsérültek orosz támadások következtében Ukrajna-szerte az elmúlt 24 órában – számoltak be a regionális hatóságok 2025. augusztus 20-án. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz erők 93 Sahed típusú támadó drónt, valamint két Iszkander-M ballisztikus rakétát indítottak az éjszaka ukrán célpontok ellen. Az ukrán légvédelem 62 drónt és egy rakétát semmisített meg, de így is 20 helyszínt elértek az orosz támadások – közölte a légierő. Szumi megyében az orosz csapatok több mint 140 támadást indítottak 52 településre, 16 ember sérült meg, köztük két gyerek – írja a The Kyiv Independent.

Orosz támadások sora érte Ukrajnát - nem enyhülnek a harcok

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Orosz támadások Ukrajna-szerte

Dnyipropetrovszk megyében az orosz támadások egy ember halálát és egy másik sérülését okozták – mondta a helyi kormányzó. Donyeck megyében egy ember vesztette életét és további 10-en sérültek meg – közölte a régió kormányzója. Harkiv megyében hat települést ért orosz csapás, melyek során két civil, egy 43 és egy 57 éves ember sérült meg – jelentette a helyi kormányzó. Herszon megyében egy ember vesztette életét, és további három megsérült, köztük egy gyerek. Az orosz csapások itt is kritikus és civil infrastruktúrát céloztak.

Odesszában egy ember sérült meg, amikor az orosz erők civil infrastruktúrát és gyártólétesítményeket támadtak – mondta Oleh Kiper kormányzó, hozzátéve, hogy a kikötői infrastruktúra is megsérült. Zaporizzsja megyében további egy civil sérült meg – közölte Ivan Fedorov kormányzó.

A támadások annak közepette történnek, hogy Moszkva továbbra is elutasítja a feltétel nélküli tűzszünetre vonatkozó felhívásokat, és fokozza a drón- és rakétacsapásokat az ukrán civil infrastruktúra ellen.

Egy orosz dróntámadás a Szumi régió északkeleti városában, Akhtirkában 14 embert megsebesített, köztük három gyereket – közölték a helyi hatóságok augusztus 20-án. A támadás része volt egy éjszakai, nagyszabású drónrohamnak, amely polgári infrastruktúrát célozott – közölte Ukrajna nemzeti rendőrsége. Lakóházak, tömbházak és egyéb épületek jelentős károkat szenvedtek – számolt be róla a The Kyiv Independent.