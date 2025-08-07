Drónháború dúlt az éjjel, nem marad el az orosz válasz

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint 31 drónt lőttek le az Azovi–tenger felett, 11-et a Krím térségében, 10-et a Rosztovi területen, 9-et a Krasznogondinszkij járásban, további 8-at pedig a Fekete-tenger felett. Ezen felül Volgográd megyében hét, Belgorodban négy, Kurszk és Orjol térségében pedig egy–egy drónt hatástalanítottak.

Az orosz légvédelem 82 ukrán drónt semmisített meg (Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto)

Az egyik támadás következtében tűz ütött ki a Volgográd régióban található Szurovikinó vasútállomáson.

Andrej Bocharov kormányzó elmondása szerint a lángok egy adminisztratív épületben keletkeztek, személyi sérülés nem történt, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak.

A Maxim Gorkij nevét viselő állomáson jelenleg is zajlik a megsemmisült drón maradványainak eltávolítása. Az infrastruktúrában nem esett kár, a vonatok menetrend szerint közlekednek – írja a Vedomosti.

Szlavjanszk–na–Kubanyban egy férfi megsérült egy pilóta nélküli repülőgép támadásában, és kórházba szállították – számolt be az URA.ru Telegram csatornáján.

Egy nappal korábban, augusztus 6–án az orosz védelmi minisztérium 244 ukrán drón és hét irányított légibomba megsemmisítéséről adott hírt.