Az orosz hadsereg megsemmisítette a Starlink műholdas kommunikációs antennákat a Donyecki Népköztársaságban, Stepanovka térségében, és megakadályozta az ukrán katonák rotációját Konsztantyinovka közelében – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Katona bevetés közben az orosz-ukrán háború során

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

Stepanovka környékének erdős részén az orosz katonák drónok segítségével semmisítették meg a Starlink antennákat, amelyeket az ukrán fegyveres erők 44. különálló gépesített dandára használt a koordináták továbbítására és a frontvonalon zajló kommunikáció fenntartására

– áll a közleményben.

Az antennák megsemmisítése megzavarta az ukrán egységek tevékenységét ezen a frontszakaszon. Emellett Konsztantyinovka térségében az orosz erők megakadályozták az ukrán hadsereg állományának rotációját. Miután felderítették a 100. különálló gépesített dandár egyik harcijárművét, annak koordinátáit átadták az FPV-támadódronok irányítóinak, amelyek végül megsemmisítették a járművet – írja a Life.ru

Korábban arról érkezett jelentés, hogy

az orosz csapatok benyomultak Kupjanszk külvárosába, és fokozott nyomást gyakorolnak az ukrán hadsereg állásaira.

Az orosz egységek fokozatosan körbezárják a várost, az ukrán erőknek pedig egyre nehezebb megtartaniuk pozícióikat.

Korábban az Origo arról is beszámolt, az orosz hadsereg nagyszabású támadást hajtott végre Kijevben és több más térségben. A fővárost hajnalra sűrű füst borította be, a lángokat helikopterekkel próbálták megfékezni. A robbanások több mint húsz helyszínen okoztak károkat, amelyek lakóövezeteket és ipari létesítményeket egyaránt érintettek.