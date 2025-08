Oroszország újabb halálos dróncsapást indított – videó

Augusztus 5-én az ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy az elmúlt 24 órában legalább kilenc civil vesztette életét, és további tizenhét megsebesült az orosz támadások következtében. Oroszország egy Iszkander-M ballisztikus rakétát indítottak Brjanszk megyéből, valamint összesen 46 Sahid típusú és egyéb drónt lőttek ki több orosz régióból Ukrajna ellen. Az ukrán légierő jelentése szerint a légvédelem és az elektronikus hadviselési egységek 29 drónt semmisítettek meg, azonban a ballisztikus rakéta és 17 drón célba ért. A rakéta- és dróndarabok három helyszínen is becsapódtak Ukrajna déli és északkeleti területein – írta meg a The Kyiv Independent.

Oroszország civilekre mért halálos dróncsapást

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Oroszország civil infrastruktúrát támadt

Volodimir Zelenszkij elnök szerint az oroszok az éjszaka folyamán közel 50 drónt és egy rakétát vetettek be, ezek többsége iráni gyártmányú Sahid drón volt. Bár sokat lelőttek, több célpontot is találat ért. Harkiv megyében hat települést ért találat. A legsúlyosabb pusztítást Lozova városa szenvedte el, ahol 2:45 és 4:40 között 33 drón csapódott be. Egy ember meghalt, öten megsérültek, köztük négy vasúti dolgozó. Egy vasúti karbantartó meghalt. További öt személy, köztük két gyermek, sokkos állapotba került. A támadás vasúti infrastruktúrát rongált meg, tűz keletkezett az állomáson és a depók tetején. A lozovai polgármester a háború kezdete óta a legsúlyosabb támadásnak nevezte a történteket.

A legsúlyosabb pusztítást Lozova városa szenvedte el

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az orosz erők 16 települést támadtak meg összesen 431 csapással

Harkiv megyében, Lyman faluban egy férfi és egy nő halt meg.

Zaporizzsja megyében négy civil halt meg Stepnohirszk faluban és Huliaipole városában, további két embert megsebesítettek a repeszek.

Herszon megyében 37 települést ért támadás, köztük Herszon városát is. Két ember meghalt, hét másik megsérült.

Donyeck megyében Kösztjantinivka, Dobropillja és Illinivka településeken összesen három sérültről számoltak be.

Zelenszkij elnök újabb nemzetközi szankciók mellett szólalt fel, hangsúlyozva, hogy az erősebb nyomásgyakorlás Oroszországra elősegítheti a béke elérését.

