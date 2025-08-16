Hírlevél

Ukrajna

Oroszország Iszkander rakétával támadt

Több mint 80 Shahed drónnal támadták Ukrajnát az éjszaka folyamán. A hírek szerint Oroszország egy Iszkander rakétát is bevetett.
Átfogó támadás keretében rakétákkal és Shahed drónokkal nézett szembe az ukrán védelem. A hírek szerint Oroszország legalább egy Iszkander rakétával és 80 drónnal támadt az éjszaka folyamán – írja a RBC.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Oroszország továbbra is támad

A csapásokat az Oroszország Kurszki, Orjoli és Rosztovi területéről, valamint a Krímből hajtották végre, Szumi, Donyeck, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk megyék frontvonalbeli területeit ellen.

Előzetes adatok szerint 08:00 óráig 61 ellenséges drónt lőttek le és hatástalanítottak. Ugyanakkor rakéták és 24 pilóta nélküli repülőgép célba ért. 

 

 

