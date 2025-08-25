A hadgyakorlat Finnország egész területén zajlik majd: szárazföldön, levegőben és tengeren. Célja a NATO-tagországok különleges erőinek közös műveleti képességeinek gyakorlása észak-európai körülmények között. A gyakorlaton NH90 szállító helikoptereket, MD500 helikoptereket, valamint a finn légierő F/A-18 Hornet vadászgépeit vetik be. Emellett európai országok és az Egyesült Államok légierejének részvételére is számítanak. Oroszország szomszédjában sorakozik fel a nyugati haderő.

Oroszország szomszédjában gyakorlatoznak a nyugati erők (Fotó: AFP)

A finn védelmi erők augusztus 6-án közölték, hogy „az Egyesült Államok az év második felében aktívan részt vesz az ország és a balti-tengeri régió hadgyakorlatain, és megerősíti jelenlétét a térségben".

The international exercise #SouthernGriffin25 begins on 25 August in Finland 🇫🇮 The exercise aims to develop the joint operating capability of the Alliance member nations’ special forces.#StrongerTogether #WeAreNATO #FINSOF #UTJR



▶️https://t.co/aviZ5fZA26 pic.twitter.com/73EHBEEWbF — Utin jääkärirykm. (@UtinJR) August 21, 2025

Ezzel Helsinki és Washington megvalósítja védelmi együttműködési megállapodásukat, amelynek értelmében az amerikai fél hozzáférést kapott 15 finnországi katonai létesítményhez.

Oroszország helsinki nagykövete korábban elmondta az RIA Novosztyinak, hogy Finnország NATO-csatlakozása óta megnőtt az országban tartott nemzeti hadgyakorlatok száma. Csak erre az évre 115 ilyent terveznek.

Oroszország nem nézi jó szemmel a NATO lépéseit

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2024 márciusában egy interjúban kijelentette:

Helsinki és Stockholm NATO-csatlakozása értelmetlen lépés volt nemzeti érdekeik szempontjából.

Az államfő figyelmeztetett, hogy Finnország határainál a blokkhoz való csatlakozás után orosz csapatok és csapásmérő rendszerek jelennek meg.

Az utóbbi években Moszkva példátlan NATO-aktivitást tapasztal Oroszország nyugati határainál. A szövetség bővíti kezdeményezéseit, és ezt az agresszió visszatartásának nevezi. Moszkva többször aggodalmát fejezte ki a blokk európai erőinek növelése miatt. A külügyminisztérium kijelentette, hogy nyitottak a NATO-val folytatott párbeszédre, de egyenlő alapon, miközben a Nyugatnak fel kell hagynia a kontinens militarizálásának politikájával.

Korábban arról is írtunk az Origon, hogy Lavrov elárulta, mikor találkozhat Putyin és Zelenszkij.