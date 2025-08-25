A hadgyakorlat Finnország egész területén zajlik majd: szárazföldön, levegőben és tengeren. Célja a NATO-tagországok különleges erőinek közös műveleti képességeinek gyakorlása észak-európai körülmények között. A gyakorlaton NH90 szállító helikoptereket, MD500 helikoptereket, valamint a finn légierő F/A-18 Hornet vadászgépeit vetik be. Emellett európai országok és az Egyesült Államok légierejének részvételére is számítanak. Oroszország szomszédjában sorakozik fel a nyugati haderő.
A finn védelmi erők augusztus 6-án közölték, hogy „az Egyesült Államok az év második felében aktívan részt vesz az ország és a balti-tengeri régió hadgyakorlatain, és megerősíti jelenlétét a térségben".
Ezzel Helsinki és Washington megvalósítja védelmi együttműködési megállapodásukat, amelynek értelmében az amerikai fél hozzáférést kapott 15 finnországi katonai létesítményhez.
Oroszország helsinki nagykövete korábban elmondta az RIA Novosztyinak, hogy Finnország NATO-csatlakozása óta megnőtt az országban tartott nemzeti hadgyakorlatok száma. Csak erre az évre 115 ilyent terveznek.
Vlagyimir Putyin orosz elnök 2024 márciusában egy interjúban kijelentette:
Helsinki és Stockholm NATO-csatlakozása értelmetlen lépés volt nemzeti érdekeik szempontjából.
Az államfő figyelmeztetett, hogy Finnország határainál a blokkhoz való csatlakozás után orosz csapatok és csapásmérő rendszerek jelennek meg.
Az utóbbi években Moszkva példátlan NATO-aktivitást tapasztal Oroszország nyugati határainál. A szövetség bővíti kezdeményezéseit, és ezt az agresszió visszatartásának nevezi. Moszkva többször aggodalmát fejezte ki a blokk európai erőinek növelése miatt. A külügyminisztérium kijelentette, hogy nyitottak a NATO-val folytatott párbeszédre, de egyenlő alapon, miközben a Nyugatnak fel kell hagynia a kontinens militarizálásának politikájával.
