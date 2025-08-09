Több száz embert tartóztattak le az Izrael-ellenes tüntetésen Londonban

A szervezők korábban azt mondták, hogy akár 700 ember is részt vett a Parlament téri rendezvényen, és hogy a rendőrség a „történelmük legnagyobb tömeges letartóztatására” készül. A Palestine Actiont korábban betiltották.

A rendőrség 365 embert tartóztatott le Londonban, miután tömegek gyűltek össze a Palestine Action tüntetésére – annak ellenére, hogy a csoportot betiltották

Fotó: AFP

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az Izrael-ellenes szervezetek szombatra Nagy-Britannia-szerte szerveztek tiltakozásokat, és arra kérték követőiket, hogy tömegesen kövessenek el jogsértést azzal, hogy nyilvánosan kifejezik támogatásukat a betiltott Palestine Action iránt.

A szervezetet a brit belügyminiszter azután tiltotta be, hogy több aktivistájuk behatolt egy légitámaszpontra, és ott két katonai repülőgépet megrongált. A szervezet egyik alapítója nemrég pert indított a betiltás ellen, arra hivatkozva, hogy az sérti a szólás- és gyülekezési szabadságot.

A 2000-ben elfogadott brit terrorizmus elleni törvény értelmében a betiltott szervezet támogatása akár 14 év börtönbüntetéssel is sújtható.

A szervezők célja az volt, hogy olyan nagy számban vonuljanak utcára, hogy a hatóságok képtelenek legyenek kezelni a helyzetet.

"If not today, when?"



Activists in London explained why they were willing to risk arrest while protesting against the UK government’s ban on the direct action group Palestine Action. pic.twitter.com/2TfuVRJkyM — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 9, 2025

A tiltakozást több csoport, köztük a Cage International és a Defend Our Juries koordinálja. Moazzam Begg, egy korábban a Guantánamói-öbölben fogva tartott aktivista, egy Birmingham városában tartott gyűlésen arra buzdította a muszlim közösséget, hogy csatlakozzanak az ellenálláshoz.

Mindenkit arra kérek, vegyen részt az akcióban augusztus 9-én. Ez az első lépés az ellenállás felé

– mondta Begg.

A tüntetők felkészültek a letartóztatás lehetőségére is. Egy kiszivárgott tájékoztató dokumentum szerint „a terrorvád miatti letartóztatást kezdik megtiszteltetésnek tekinteni”.

A szombati, londoni megmozduláson végül 365 embert tartóztattak le. A Defend Our Juries csoport közölte, hogy a letartóztatottak között van Moazzam Begg, korábbi guantánamói fogvatartott, NHS-dolgozók és egy vak kerekesszék-használó is

– írja a Sky News.

A Metropolitan Police egy közleményben arról tájékoztatott, hogy hét további letartóztatás történt bűncselekmények miatt, köztük öt rendőrök bántalmazása miatt.