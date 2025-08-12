Az orosz hadsereg fontos előrelépést tett a Donyecki Népköztársaságban (DNR) azzal, hogy ellenőrzése alá vonta a Dobropillya felé vezető útszakaszt. Ez a lépés komoly gondot okoz az ukrán fegyveres erőknek a térségben, írja a Life.ru. Putyin egységei megállíthatatlanul törnek előre.
Orosz biztonsági források a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva megerősítették:
Az út Dobropillyánál el van vágva.
A forrás hozzátette, hogy az ukrán csapatok „tűzcsapdába" kerültek a térségben. Katonai elemzők szerint Pokrovszk elfoglalása kulcsfontosságú lehet a Donbasz-régióért folytatott harcokban.
Pokrovszk közeli elfoglalásának lehetősége arra ösztönözhette Donald Trump adminisztrációját, hogy felgyorsítsa a tárgyalásokat Oroszországgal – vélik egyes szakértők.
Korábban jelentések érkeztek arról, hogy az orosz erők áttörték az ukrán védelmet Konsztantyinovka és Dobropillya között, több mint 10 kilométerrel kiterjesztve az ellenőrzésük alá vont területet.
A helyzet továbbra is feszült a térségben, és a harcok folytatódására lehet számítani a közeljövőben. A The Wall Street Journal vezető külügyi tudósítója, Jaroszlav Trofimov szerint számos ukrán forrásból származó jelentések szerint Oroszország potenciálisan katasztrofális előretörést hajthat végre Dobropillya felé, Donyeck megyében. Mint fogalmazott:
Az előrenyomuló orosz csapatok elvágták a Dobropillya felé vezető utat. Ha ezt gyorsan nem állítják meg, nagyon súlyos következményekkel járhat.