Oroszország

Óriási bajban az ukránok: Putyin és Trump a békéről tárgyalnak, miközben az oroszok áttörtek a fronton

Óriási bajban az ukránok. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai vezető pénteken egyeztet a békéről. Addig viszont az oroszok rég nem látott előrehaladást érhetnek el a fronton.
Az orosz hadsereg fontos előrelépést tett a Donyecki Népköztársaságban (DNR) azzal, hogy ellenőrzése alá vonta a Dobropillya felé vezető útszakaszt. Ez a lépés komoly gondot okoz az ukrán fegyveres erőknek a térségben, írja a Life.ru. Putyin egységei megállíthatatlanul törnek előre.

Putyin támadása hatalmas bajt hozott az ukránokra (Fotó: AFP)
Orosz biztonsági források a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva megerősítették

Az út Dobropillyánál el van vágva. 

Putyin csapatai miatt fő Zelenszkij feje

A forrás hozzátette, hogy az ukrán csapatok „tűzcsapdába" kerültek a térségben. Katonai elemzők szerint Pokrovszk elfoglalása kulcsfontosságú lehet a Donbasz-régióért folytatott harcokban.

Pokrovszk közeli elfoglalásának lehetősége arra ösztönözhette Donald Trump adminisztrációját, hogy felgyorsítsa a tárgyalásokat Oroszországgal – vélik egyes szakértők.

Korábban jelentések érkeztek arról, hogy az orosz erők áttörték az ukrán védelmet Konsztantyinovka és Dobropillya között, több mint 10 kilométerrel kiterjesztve az ellenőrzésük alá vont területet.

A helyzet továbbra is feszült a térségben, és a harcok folytatódására lehet számítani a közeljövőben. A The Wall Street Journal vezető külügyi tudósítója, Jaroszlav Trofimov szerint számos ukrán forrásból származó jelentések szerint Oroszország potenciálisan katasztrofális előretörést hajthat végre Dobropillya felé, Donyeck megyében. Mint fogalmazott:

Az előrenyomuló orosz csapatok elvágták a Dobropillya felé vezető utat. Ha ezt gyorsan nem állítják meg, nagyon súlyos következményekkel járhat.

 

