Trump és Putyin is megérkezett Alaszkába - videó

Putyin

Putyin mindig kitart álláspontja mellett

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Vlagyimir Putyin, Oroszország jelenlegi elnöke, a világpolitika egyik legmeghatározóbb és legmegosztóbb alakja. 71 évesen, ötödik elnöki ciklusát tölti, és a nemzetközi porondon továbbra is kemény, felkészült és nyugodt tárgyalóként tartják számon, olyan vezetőként, aki céljai eléréséhez ragaszkodik. Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével hamarosan hatodszor találkozik Putyin, a világ pedig feszülten figyeli, milyen eredménnyel zárul az újabb csúcstalálkozó.
Putyin

Putyin 1952. október 7-én született Leningrádban (ma Szentpétervár). Szülei, Vlagyimir Spiridonovics Putyin és Marija Ivanovna szerény körülmények között nevelték. A második világháború súlyos nyomot hagyott családjukon: bátyja a leningrádi ostrom idején vesztette életét. Gyermekkorában visszahúzódó, ugyanakkor problémás viselkedésű fiú volt, akinek a dzsúdó és a szambó sportágak adtak fegyelmet és célt.

Vlagyimir Putyin
 Vlagyimir Putyin Fotó: MIKHAIL SINITSYN / POOL

1975-ben jogi diplomát szerzett a Leningrádi Állami Egyetemen, majd a KGB-hez került. 1985-ben az NDK-ba, Drezdába vezényelték, ahol közvetlenül élte át a keletnémet rendszer bukását és a berlini fal leomlását. 1990-ben hazatért, és a szentpétervári polgármester helyetteseként kezdett dolgozni. 1996-ban Moszkvába költözött, ahol rövid idő alatt országos politikai pozíciókig jutott: 1998-ban az FSZB, a KGB utódszervezetének vezetője lett. Egy évvel később Borisz Jelcin miniszterelnökké nevezte ki, majd 1999-ben, Jelcin lemondásával ideiglenes, 2000-ben pedig hivatalosan is megválasztott elnök lett. 

Elnöki ciklusok és nemzetközi megítélés

Első ciklus (2000–2004): 
Putyin stabilizálta az orosz gazdaságot, és az 1990-es évek válságos időszaka után növekedési pályára állította az országot.

Második ciklus (2004–2008): 
Megőrizte hatalmát, de egyre inkább autoriter eszközökkel, amit az orosz ellenzék és a nemzetközi közösség is kritizált.

Harmadik ciklus (2008–2018): 
Az alkotmányos korlát miatt 2008-ban átadta a hatalmat Dmitrij Medvegyevnek, miközben miniszterelnökként továbbra is irányította az országot. 2012-ben visszatért az elnöki posztra, ekkor már a nyugati szankciók és a belpolitikai ellenállás is erősödött.
A negyedik és ötödik ciklus (2018-tól)

Oroszország a nemzetközi politikai konfliktusok középpontjába került, különösen Ukrajnával és a NATO-val való viszonyában.

Orosz-ukrán háború: évtizedes konfliktus

2014. március 18-án lett hivatalosan a Krími Köztársaság az Oroszországi Föderáció része. Egy népszavazáson, a közölt adatok alapján, a lakosság 96,7 százaléka döntött úgy, hogy az Oroszországi Föderáció része kíván lenni.

Kijevben már az azt megelőző év novembere óta véres eseményekbe is torkolló tüntetések zajlottak, majd 2014. február 22-én megfosztották államfői pozíciójától Viktor Janukovicsot. 

A Krím félszigeten 2014. február 24-től jelentek meg az orosz csapatok és vonták ellenőrzésük alá a félszigetet, a területen többségben lévő orosz lakosság védelmére hivatkozva, valamint azzal az indokkal, hogy az ukrajnai belpolitikai állapotok nem biztosítják ezt a védelmet. 


Putyin egyértelművé tette feltételeit

A Kreml 2014 júliusában kijelentette:

Krím Oroszország része, és nem lesznek tárgyalások Ukrajnának való átadásáról. 

A Krímben azóta is az oroszok irányítanak, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik feltétele pedig, a háború lezárásához, az, hogy a nemzetközi közösség is ismerje el: Krím Oroszország része. Ezt egyértelművé tette akkor is, amikor 2025. májusában telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal. 

Az orosz elnök megerősítette, hogy hajlandó a békekötésre, de több feltétel teljesítését követeli a Nyugattól. Ezek egyike a NATO keleti bővítésének leállítása és bizonyos gazdasági szankciók eltörlése. 

Putyin régóta sérelmezi a NATO keleti terjeszkedését, amit Oroszország stratégiai fenyegetésként értelmez.

A Kreml úgy véli, a Szovjetunió összeomlása után a Nyugat becsapta Moszkvát: James Baker amerikai külügyminiszter 1990-ben szóban ígéretet tett arra, hogy a NATO nem bővül kelet felé – bár ezt sosem rögzítették hivatalos dokumentumban.

A területi kérdésekben is egyértelmű az orosz elnök álláspontja: ragaszkodik négy kelet-ukrajnai régió – Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon – teljes bekebelezéséhez. Ezen kívül továbbra is megszállás alatt tartja a Krím félszigetet, valamint Harkiv és Szumi megyéket.

Putyin és Trump találkozók a világ figyelmének középpontjában

A két vezető 2017-ben, a hamburgi G20-csúcson találkozott először, majd ugyanabban az évben egy vietnámi fórumon is. 2018-ban Helsinkiben zárt ajtók mögött tárgyaltak, ahol baráti viszonyt sejtetett a sajtó. Később Argentínában (2018) és Japánban (2019) is egyeztettek. Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton szerint Putyin mindig felkészült, nyugodt és logikus tárgyalópartner. Trump a mostani alaszkai találkozót szűkszavúan kommentálta: 

Szerintem jó lesz. De lehet, hogy rossz.

