Putyin 1952. október 7-én született Leningrádban (ma Szentpétervár). Szülei, Vlagyimir Spiridonovics Putyin és Marija Ivanovna szerény körülmények között nevelték. A második világháború súlyos nyomot hagyott családjukon: bátyja a leningrádi ostrom idején vesztette életét. Gyermekkorában visszahúzódó, ugyanakkor problémás viselkedésű fiú volt, akinek a dzsúdó és a szambó sportágak adtak fegyelmet és célt.

Vlagyimir Putyin Fotó: MIKHAIL SINITSYN / POOL

1975-ben jogi diplomát szerzett a Leningrádi Állami Egyetemen, majd a KGB-hez került. 1985-ben az NDK-ba, Drezdába vezényelték, ahol közvetlenül élte át a keletnémet rendszer bukását és a berlini fal leomlását. 1990-ben hazatért, és a szentpétervári polgármester helyetteseként kezdett dolgozni. 1996-ban Moszkvába költözött, ahol rövid idő alatt országos politikai pozíciókig jutott: 1998-ban az FSZB, a KGB utódszervezetének vezetője lett. Egy évvel később Borisz Jelcin miniszterelnökké nevezte ki, majd 1999-ben, Jelcin lemondásával ideiglenes, 2000-ben pedig hivatalosan is megválasztott elnök lett.

Elnöki ciklusok és nemzetközi megítélés

Első ciklus (2000–2004):

Putyin stabilizálta az orosz gazdaságot, és az 1990-es évek válságos időszaka után növekedési pályára állította az országot.

Második ciklus (2004–2008):

Megőrizte hatalmát, de egyre inkább autoriter eszközökkel, amit az orosz ellenzék és a nemzetközi közösség is kritizált.

Harmadik ciklus (2008–2018):

Az alkotmányos korlát miatt 2008-ban átadta a hatalmat Dmitrij Medvegyevnek, miközben miniszterelnökként továbbra is irányította az országot. 2012-ben visszatért az elnöki posztra, ekkor már a nyugati szankciók és a belpolitikai ellenállás is erősödött.

A negyedik és ötödik ciklus (2018-tól)

Oroszország a nemzetközi politikai konfliktusok középpontjába került, különösen Ukrajnával és a NATO-val való viszonyában.

Orosz-ukrán háború: évtizedes konfliktus

2014. március 18-án lett hivatalosan a Krími Köztársaság az Oroszországi Föderáció része. Egy népszavazáson, a közölt adatok alapján, a lakosság 96,7 százaléka döntött úgy, hogy az Oroszországi Föderáció része kíván lenni.