Putyin 1952. október 7-én született Leningrádban (ma Szentpétervár). Szülei, Vlagyimir Spiridonovics Putyin és Marija Ivanovna szerény körülmények között nevelték. A második világháború súlyos nyomot hagyott családjukon: bátyja a leningrádi ostrom idején vesztette életét. Gyermekkorában visszahúzódó, ugyanakkor problémás viselkedésű fiú volt, akinek a dzsúdó és a szambó sportágak adtak fegyelmet és célt.
1975-ben jogi diplomát szerzett a Leningrádi Állami Egyetemen, majd a KGB-hez került. 1985-ben az NDK-ba, Drezdába vezényelték, ahol közvetlenül élte át a keletnémet rendszer bukását és a berlini fal leomlását. 1990-ben hazatért, és a szentpétervári polgármester helyetteseként kezdett dolgozni. 1996-ban Moszkvába költözött, ahol rövid idő alatt országos politikai pozíciókig jutott: 1998-ban az FSZB, a KGB utódszervezetének vezetője lett. Egy évvel később Borisz Jelcin miniszterelnökké nevezte ki, majd 1999-ben, Jelcin lemondásával ideiglenes, 2000-ben pedig hivatalosan is megválasztott elnök lett.
Oroszország a nemzetközi politikai konfliktusok középpontjába került, különösen Ukrajnával és a NATO-val való viszonyában.
2014. március 18-án lett hivatalosan a Krími Köztársaság az Oroszországi Föderáció része. Egy népszavazáson, a közölt adatok alapján, a lakosság 96,7 százaléka döntött úgy, hogy az Oroszországi Föderáció része kíván lenni.
Kijevben már az azt megelőző év novembere óta véres eseményekbe is torkolló tüntetések zajlottak, majd 2014. február 22-én megfosztották államfői pozíciójától Viktor Janukovicsot.
A Krím félszigeten 2014. február 24-től jelentek meg az orosz csapatok és vonták ellenőrzésük alá a félszigetet, a területen többségben lévő orosz lakosság védelmére hivatkozva, valamint azzal az indokkal, hogy az ukrajnai belpolitikai állapotok nem biztosítják ezt a védelmet.
A Kreml 2014 júliusában kijelentette:
Krím Oroszország része, és nem lesznek tárgyalások Ukrajnának való átadásáról.
A Krímben azóta is az oroszok irányítanak, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik feltétele pedig, a háború lezárásához, az, hogy a nemzetközi közösség is ismerje el: Krím Oroszország része. Ezt egyértelművé tette akkor is, amikor 2025. májusában telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal.
Az orosz elnök megerősítette, hogy hajlandó a békekötésre, de több feltétel teljesítését követeli a Nyugattól. Ezek egyike a NATO keleti bővítésének leállítása és bizonyos gazdasági szankciók eltörlése.
Putyin régóta sérelmezi a NATO keleti terjeszkedését, amit Oroszország stratégiai fenyegetésként értelmez.
A Kreml úgy véli, a Szovjetunió összeomlása után a Nyugat becsapta Moszkvát: James Baker amerikai külügyminiszter 1990-ben szóban ígéretet tett arra, hogy a NATO nem bővül kelet felé – bár ezt sosem rögzítették hivatalos dokumentumban.
A területi kérdésekben is egyértelmű az orosz elnök álláspontja: ragaszkodik négy kelet-ukrajnai régió – Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon – teljes bekebelezéséhez. Ezen kívül továbbra is megszállás alatt tartja a Krím félszigetet, valamint Harkiv és Szumi megyéket.
A két vezető 2017-ben, a hamburgi G20-csúcson találkozott először, majd ugyanabban az évben egy vietnámi fórumon is. 2018-ban Helsinkiben zárt ajtók mögött tárgyaltak, ahol baráti viszonyt sejtetett a sajtó. Később Argentínában (2018) és Japánban (2019) is egyeztettek. Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton szerint Putyin mindig felkészült, nyugodt és logikus tárgyalópartner. Trump a mostani alaszkai találkozót szűkszavúan kommentálta:
Szerintem jó lesz. De lehet, hogy rossz.