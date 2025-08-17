Putyin egyértelművé tette, mi kell a háború befejezéséhez

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, hogy Trumppal megvitassa a háború lehetséges rendezését. Bár a csúcstalálkozó nem eredményezte a Trump által kívánt tűzszünetet, Trump a Fox News Sean Hannity műsorában elmondta, hogy Putyinnal megvitatták Ukrajna területeinek átadását és a biztonsági garanciákat, és „nagyrészt megegyeztek”.

Putyin, Trump, Zelenszkij Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

Úgy gondolom, hogy elég közel vagyunk a megállapodáshoz

– mondta Trump, hozzátéve:

Ukrajnának is bele kell egyeznie. Lehet, hogy nemet mondanak.

Putyin a háború lezárását akarja, nem tűzszünetet

Az orosz elnök ajánlata kizárta a tűzszünetet egy átfogó megállapodás megkötéséig, ezzel megakadályozva Zelenszkij egyik legfontosabb követelését.

Az orosz javaslat szerint Kijev teljes mértékben kivonulna a keleti Donyeck és Luhanszk régiókból, cserébe Oroszország vállalná, hogy befagyasztja a frontvonalakat a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban

– közölték a Reuters forrásai, hozzátéve:

Oroszország hajlandó lenne visszaadni az általa megszállt, viszonylag kis területű ukrán földeket az északi Szumi és északkeleti harkovi régiókban.

Ukrajna már elutasította az olyan ukrán területekről való visszavonulást, mint a Donyeck régió, amely Kijev szerint kulcsfontosságú védelmi vonalat képez az orosz támadások és az orosz csapatok ukrán területek mélyére történő behatolása ellen.

Szakértők szerint Oroszország összesen mintegy 440 négyzetkilométernyi területet tart ellenőrzése alatt a szumi és harkovi régiókban. Ukrajna mintegy 6600 négyzetkilométernyi területet ellenőrzése alatt tart a Donbaszban, amely a Donyeck és Luhanszk régiókat foglalja magában, és amelyet Oroszország magának követel.

Bár az amerikaiak ezt nem fogalmazták meg egyértelműen, a források úgy tudják, hogy Oroszország elnöke legalább a Krím félsziget orosz szuverenitásának hivatalos elismerését is szorgalmazza, amelyet Moszkva 2014-ben foglalt el Ukrajnától.

Az ugyan nem tudni, hogy ez azt jelenti-e, hogy az amerikai kormány elismerését akarja az orosz elnök, vagy az összes nyugati hatalom és Ukrajna elismerését is el akarja érni a Krím félsziget kapcsán.

Az azonban egyértelmű: Kijev és európai szövetségesei elutasítják Moszkva hatalmának hivatalos elismerését a félszigeten.