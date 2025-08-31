Vörös szőnyeg, meg minden, ami kell – így fogadták Putyint Kínában

Vlagyimir Putyin orosz elnök Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnökének meghívására érkezett Kínába, ahol több napot is eltölt majd. Putyin részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, valamint kétoldalú megbeszéléseket folytat több külföldi vezetővel. A program része egy pekingi látogatás is, ahol háromoldalú találkozót tervez Mongólia és Kína vezetőivel, valamint külön tárgyalásokat folytat Hszi Csin-pinggel és más államfőkkel – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Putyin vasárnap reggel érkezett meg Kínába

Fotó: AFP

Az orosz elnök díszvendégként részt vesz a pekingi ünnepélyes rendezvényeken is, amelyeket a Japán felett aratott győzelem és a második világháború végének 80. évfordulója alkalmából rendeznek.

Vlagyimir Putyint ünnepélyes keretek között fogadták, hatalmas fogadóbizottság várta, és vörös szőnyeget terítettek ki neki.

Arról, hogy hogyan várták Putyint és hogyan érkezett meg Kínába, a RIA Novosztyi több videót is bemutatott.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) történetének legnagyobb szabású csúcstalálkozóját rendezik meg augusztus 31. és szeptember 1. között a kínai Tiencsinben – jelentette ki Csiang Hanhui, Kína oroszországi nagykövete.