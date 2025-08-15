Német kancellár: Alaszkában eldőlhet Ukrajna sorsa

Zelenszkij augusztus 13-án Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtótájékoztatón közölte: Trump elnök az orosz–ukrán tűzszünet megteremtését tűzte ki célul a Putyinnal folytatandó tárgyaláson. Friedrich Merz német szövetségi kancellár új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán az Alaszkában, augusztus 15-én este megrendezésre kerülő Putyin–Trum találkozó kapcsán. Azzal kezdte a posztját, hogy három és fél évvel az Ukrajna elleni illegális támadás után Oroszországnak ma lehetősége van tűzszünetet kötni és véget vetni az ellenségeskedésnek.

Alaszkában, Putyin és Trump találkozóján eldőlhet Ukrajna sorsa

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Alaszkán a világ szeme, ahol Putyin és Trump egymásnak feszül

Elvárjuk, hogy Putyin elnök komolyan vegye Trump elnök párbeszédre vonatkozó ajánlatát, és az alaszkai találkozót követően feltétel nélküli tárgyalásokat kezdjen Ukrajnával

– írta Merz. Úgy folytatta, hogy az elmúlt napokban Németország, Ukrajna és az európai szövetségesek oldalán állva, kijelölte az utat egy olyan békéhez, amely tiszteletben tartja Európa és Ukrajna alapvető biztonsági érdekeit. A cél egy olyan csúcstalálkozó megszervezése, amelyen Zelenszkij elnök is részt vesz. Ezen a csúcson meg kell állapodni a tűzszünetről. Ukrajnának erős biztonsági garanciákra van szüksége és területi kérdésekben csak az ukránok beleegyezésével lehet dönteni.

Egységesen képviseltük ezeket az egyértelmű üzeneteket Trump elnök felé, mielőtt Anchorage-ba indult.

– mondta, majd kitért rá, hogy folyamatos kapcsolatban áll az amerikai elnökkel. A német szövetségi kancellár szerint Trump elnök most egy fontos lépést tehet a béke felé.

Köszönet illeti ezért a kezdeményezésért és az elmúlt napok szoros egyeztetéseiért. Legutóbbi tárgyalásainkon mi, európai partnerek biztosítottuk őt Ukrajna további támogatásáról. Trump elnök ebben számíthat ránk

– zárta sorait a politikus. A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy Merz szerint az európai vezetők mindent megtesznek, hogy a Trump–Putyin-csúcs sikeres legyen.

Three and a half years after the illegal attack on Ukraine, Russia today has the opportunity to agree to a ceasefire and end the hostilities. 1/6 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 15, 2025

