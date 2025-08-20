Putyin Moszkvába hívná Zelenszkijt, most Kijeven a világ szeme

Az amerikai elnök múlt héten Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd hétfőn hét európai vezetőt és Zelenszkijt fogadta a Fehér Házban. A tárgyalások kapcsán úgy tűnt, hogy három és fél év után végre jelentős előrelépés történhet az orosz–ukrán háborúban. A Kreml azonban már kedden viszafogottan nyilatkozott a Putyin–Zelenszkij tárgyalások esélyeiről miközben Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztet, hogy az orosz elnök talán nem is akar megállapodni. Trump ismét felszólította a két vezetőt, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz az orosz–ukrán háború befejezése érdekében – írta meg a BBC.

Putyin Moszkvába hívná Zelenszkijt

Az orosz elnök azt mondta Trumpnak, hogy „nyitott” a közvetlen tárgyalásokra Kijevvel.

A beszámolók szerint Putyin azt is javasolta, hogy Zelenszkij utazzon Moszkvába tárgyalni – ez olyasmi, amit Ukrajna szinte biztosan nem fogadna el.

Az alaszkai tárgyalások után Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már tompította az amúgy is bizonytalan orosz ígéreteket. Lavrov kijelentette, hogy egy ilyen találkozót „fokozatosan kell előkészíteni... szakértői szinttől kezdve, majd minden szükséges lépésen keresztül”, ismételve a Kreml gyakran hangoztatott álláspontját. Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-helyettes képviselője a BBC-nek elmondta: „senki sem utasította el” a közvetlen tárgyalás lehetőségét, „de ez nem lehet csak a találkozó kedvéért megtartott találkozó”.

Trump mindent megtett, most Putyinon a sor

Az elmúlt napok egyeztetései úgy tűnik, újra rávilágítottak az ukrajnai háború összetettségére és a Moszkva és Kijev követelései közötti szakadékra. Trump elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása „nehéz ügy” és hozzátette: elképzelhető, hogy az orosz elnök nem érdekelt az ellenségeskedések befejezésében.

A következő hetekben kiderül, mit akar Putyin elnök. Lehetséges, hogy nem akar megállapodás

– mondta kedden, majd Trump hozzátette, hogy ebben az esetben Putyin „nehéz helyzetben” találja majd magát. Az amerikai elnök egy kedd késő esti interjúban beszélt Mark Levin konzervatív rádiós műsorvezetőnek arról, hogy „jobb lenne”, ha Putyin és Zelenszkij először nélküle találkozna, majd hozzátette, hogy szükség esetén ő is részt venne egy ilyen találkozón, de inkább „megvárja, mi történik”.