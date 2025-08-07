Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

Putyin

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Moszkva és Washington megállapodásra jutott egy kétoldalú csúcstalálkozó megszervezéséről Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök között – jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Putyin és Trump találkozójára a következő napokban kerülhet sor, a pontos helyszínt és időpontot később hozzák nyilvánosságra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
PutyinTrumpszervezéscsúcstalálkozóKreml (Moszkva)

Putyin és Trump találkozója kapcsán az orosz hatóságok már megkezdték a konkrét előkészületeket amerikai partnereikkel együtt, jelentette a TASZSZ.

Putyin
Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója (Fotó: TASZSZ/Valerij Sharifulin)

Az amerikai fél javaslatára alapvetően megállapodtunk arról, hogy a közeljövőben sor kerül egy magas szintű kétoldalú találkozóra – vagyis Putyin és Trump elnök találkozójára

– mondta Usakov. 

„Megjegyzem, hogy a helyszínt is egyeztettük, de erről majd később adunk hivatalos tájékoztatást” – tette hozzá a Kreml képviselője.

Trump béketárgyalásokban reménykedik

Donald Trump korábban arról beszélt, hogy jó esélyt lát az ukrajnai konfliktus lezárására, és ezzel összefüggésben kifejezetten fontosnak tartja a személyes találkozót Putyinnal. A volt amerikai elnök szerint augusztus 6-án "nagyon jó megbeszélést" folytatott Moszkvában Vlagyimir Putyin és Trump különmegbízottja, Steven Witkoff.

A New York Times értesülései szerint Trump már a következő héten személyesen is találkozni kíván Putyinnal, majd ezt követően egy háromoldalú találkozót is kezdeményezne Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével. A CNN pedig úgy tudja: Trump már utasította munkatársait a találkozók előkészítésére.

Putyin szerint a csúcstalálkozónak eredményeket kell hoznia

A Kreml korábban hangsúlyozta: bár Trump nyitottnak mutatkozik a kapcsolatok rendezésére, a csúcstalálkozónak nem előznie, hanem követnie kell a kétoldalú egyeztetéseket. Ennek ellenére a két vezető folyamatos kapcsolatban áll egymással, és az év eleje óta már hat telefonbeszélgetést folytattak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!