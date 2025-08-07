Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

Putyin és Trump találkozója kapcsán az orosz hatóságok már megkezdték a konkrét előkészületeket amerikai partnereikkel együtt, jelentette a TASZSZ.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója (Fotó: TASZSZ/Valerij Sharifulin)

Az amerikai fél javaslatára alapvetően megállapodtunk arról, hogy a közeljövőben sor kerül egy magas szintű kétoldalú találkozóra – vagyis Putyin és Trump elnök találkozójára

– mondta Usakov.

„Megjegyzem, hogy a helyszínt is egyeztettük, de erről majd később adunk hivatalos tájékoztatást” – tette hozzá a Kreml képviselője.

Trump béketárgyalásokban reménykedik

Donald Trump korábban arról beszélt, hogy jó esélyt lát az ukrajnai konfliktus lezárására, és ezzel összefüggésben kifejezetten fontosnak tartja a személyes találkozót Putyinnal. A volt amerikai elnök szerint augusztus 6-án "nagyon jó megbeszélést" folytatott Moszkvában Vlagyimir Putyin és Trump különmegbízottja, Steven Witkoff.

A New York Times értesülései szerint Trump már a következő héten személyesen is találkozni kíván Putyinnal, majd ezt követően egy háromoldalú találkozót is kezdeményezne Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével. A CNN pedig úgy tudja: Trump már utasította munkatársait a találkozók előkészítésére.

Putyin szerint a csúcstalálkozónak eredményeket kell hoznia

A Kreml korábban hangsúlyozta: bár Trump nyitottnak mutatkozik a kapcsolatok rendezésére, a csúcstalálkozónak nem előznie, hanem követnie kell a kétoldalú egyeztetéseket. Ennek ellenére a két vezető folyamatos kapcsolatban áll egymással, és az év eleje óta már hat telefonbeszélgetést folytattak.