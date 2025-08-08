Putyin világvezetőkkel konzultált a Trump-találkozó előtt

Putyin szerdán Moszkvában találkozott Donald Trump amerikai elnök megbízottjával, Steve Witkoffal. A Kreml közlése szerint a megbeszélés után akár már a jövő héten sor kerülhet egy csúcstalálkozóra az orosz és az amerikai vezető között, bár helyszínt, időpontot és napirendet egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Putyin–Trump találkozó előtt Moszkva több vezetővel, köztük Hszi Csin-pinggel és Modival is tárgyalt az amerikai kapcsolatokról és Ukrajnáról.

Fotó: AFP

Putyin Hszi Csin-pinggel és Narendra Modival is egyeztetett

A pénteki telefonbeszélgetések során az orosz elnök a kínai és az indiai államfő mellett három volt szovjet tagállam vezetőjével is kapcsolatba lépett.

A hívások célja az volt, hogy tájékoztassa őket az amerikai kapcsolattartásról, különösen az ukrajnai háború kérdésében.

A Kreml hangsúlyozta, hogy a tárgyalások előkészítése folyamatban van, de a pontos részleteket még nem rögzítették. A diplomáciai lépések sorozata arra utal, hogy Moszkva igyekszik több irányban egyeztetni, mielőtt sor kerülne a tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozóra.