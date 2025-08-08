Putyin világvezetőkkel konzultált a Trump-találkozó előtt

Putyin szerdán Moszkvában találkozott Donald Trump amerikai elnök megbízottjával, Steve Witkoffal. A Kreml közlése szerint a megbeszélés után akár már a jövő héten sor kerülhet egy csúcstalálkozóra az orosz és az amerikai vezető között, bár helyszínt, időpontot és napirendet egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.
A pénteki telefonbeszélgetések során az orosz elnök a kínai és az indiai államfő mellett három volt szovjet tagállam vezetőjével is kapcsolatba lépett.
A hívások célja az volt, hogy tájékoztassa őket az amerikai kapcsolattartásról, különösen az ukrajnai háború kérdésében.
A Kreml hangsúlyozta, hogy a tárgyalások előkészítése folyamatban van, de a pontos részleteket még nem rögzítették. A diplomáciai lépések sorozata arra utal, hogy Moszkva igyekszik több irányban egyeztetni, mielőtt sor kerülne a tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozóra.