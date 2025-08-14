Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mikor találkozik pontosan Trump és Putyin

Putyin

A Kreml nyilvánosságra hozta a Trump-Putyin tárgyalások időpontját és tartalmát

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Putyin és Trump találkozója magyar idő szerint 21:30-kor kezdődik egy négyszemközti megbeszéléssel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
PutyinTrumpalaszkadelegációtalálkozóprogram

Augusztus 15-én, helyi idő szerint 11:30-kor, magyar idő szerint este 21:30-kor kezdődik az Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök régóta várt találkozója – közölte Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója. A csúcstalálkozónak az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson katonai bázis ad otthont, írja a Life.ru.

Putyin
Donald Trump amerikai elnök (balra) kezet fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a helsinki találkozója előtt, 2018. július 16-án (Fotó: Sputnik/Alexey Nikolsky)

A program szerint a két vezető először négyszemközt tárgyal majd. Ezt követik a delegációk közötti megbeszélések ötös felállásban, amely munkaebéd mellett folytatódik.

A orosz delegáció tagjai: Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője.

Usakov hangsúlyozta, hogy a találkozó hossza a tárgyalások menetétől függ. A megbeszélések után közös sajtótájékoztatót tartanak, ahol ismertetik az egyeztetések eredményeit.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russian President Vladimir Putin (R) and North Korea's leader Kim Jong Un (L) drive an Aurus car in Pyongyang, on June 19, 2024. (Photo by Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP) / -- Editor's note : this image is distributed by the Russian state owned agency Sputnik -
Vlagyimir Putyin orosz elnök egy Aurus autót vezet Phenjanban, 2024. június 19-én (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov)

Az orosz fél első előkészítő delegációja már megérkezett Alaszkába, hogy minden részletet véglegesítsen a történelmi csúcstalálkozó előtt. Hamarosan útnak indul az a repülőgép is, amely a Kreml újságíróit szállítja az eseményre. A találkozó helyszínére már leszállították az orosz elnök páncélozott Aurus limuzinját is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!