A Kreml nyilvánosságra hozta a Trump-Putyin tárgyalások időpontját és tartalmát

Augusztus 15-én, helyi idő szerint 11:30-kor, magyar idő szerint este 21:30-kor kezdődik az Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök régóta várt találkozója – közölte Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója. A csúcstalálkozónak az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson katonai bázis ad otthont, írja a Life.ru.

Donald Trump amerikai elnök (balra) kezet fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a helsinki találkozója előtt, 2018. július 16-án (Fotó: Sputnik/Alexey Nikolsky)

A program szerint a két vezető először négyszemközt tárgyal majd. Ezt követik a delegációk közötti megbeszélések ötös felállásban, amely munkaebéd mellett folytatódik.

A orosz delegáció tagjai: Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője.

Usakov hangsúlyozta, hogy a találkozó hossza a tárgyalások menetétől függ. A megbeszélések után közös sajtótájékoztatót tartanak, ahol ismertetik az egyeztetések eredményeit.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy Aurus autót vezet Phenjanban, 2024. június 19-én (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov)

Az orosz fél első előkészítő delegációja már megérkezett Alaszkába, hogy minden részletet véglegesítsen a történelmi csúcstalálkozó előtt. Hamarosan útnak indul az a repülőgép is, amely a Kreml újságíróit szállítja az eseményre. A találkozó helyszínére már leszállították az orosz elnök páncélozott Aurus limuzinját is.