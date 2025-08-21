„Putyin csak levegőt akar eladni” – Zelenszkij elárulta, milyen „győzelmet” keres Moszkva

Volodimir Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva kijelentette: ha a háború lezárásához szükség van orosz–ukrán vezetői találkozóra, akkor Kijev kész bármilyen formátumban asztalhoz ülni, akár Donald Trump amerikai elnök részvételével is. „Mi megtettük a lépést előre. Most nekik kellene bizonyítani, hogy valóban be akarják fejezni a háborút” – fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Zelenszkij szerint amennyiben Moszkva továbbra is elutasítja a közvetlen tárgyalásokat, akkor az Egyesült Államoknak és más partnereknek további szankciókat és vámintézkedéseket kell bevezetniük, mert ezek már bizonyítottan működnek.

Az ukrán elnök úgy látja: Putyin irreális feltételeket támaszt, amelyekkel lehetetlen komolyan számolni. „Putyin levegőt akar eladni nekünk, miszerint nem fog támadni, ha cserébe adjuk át neki azt, amit ma ellenőrzünk. Szerintem ez csak egy trükk, és ő maga is tudja, hogy így nem lesz megegyezés. Talán éppen erre játszik, mert valójában nem akarja lezárni a háborút” – mondta.

Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vannak eszközei Moszkva nyomás alá helyezésére. Bár a fronthelyzet súlyos, az orosz erőfölény egyértelmű, az ukrán elnök szerint a Kreml gazdasági nehézségei egyre nagyobbak.

Oroszország gazdasága recseg-ropog. Bár próbálják növelni a hadiipari termelést, nem képesek hosszú távon fenntartani a jelenlegi szintet

– tette hozzá.

Az ukrán vezető úgy véli: Moszkva valójában csak belpolitikai „győzelmet” akar felmutatni.

Kitaláltak maguknak egy diadalt – a mi kivonulásunkat a Donbaszból. Úgy gondolom, ezt akarják eladni saját állampolgáraiknak győzelemként

– fogalmazott Zelenszkij.