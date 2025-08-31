Rongálás volt vagy ostobaság? Donald Trump kifakadt!

„Építőként a felületek nagyon fontosak számomra. Mint mindenki tudja, az évek során számos nagyszerű épületet és más dolgokat építettem. A Fehér Házban nagyon büszke vagyok a Rózsakert gyönyörű kőműves munkáira, ebben az esetben mészkőből és egyéb anyagokból. A Rózsakert elkészült, és sokkal szebb, mint amire bárki valaha is gondolt volna, amikor évtizedekkel ezelőtt megálmodták” – írta Donald Trump a közösségi oldalán. Az amerikai elnök ugyanakkor egy videót is megosztott, és elmondta, hogyan járt utána egy rongálásnak.

Az amerikai elnök a Fehér Ház rózsakertjének felújítási munkálatairól számolt be közösségi oldalán. Trump azonban egy rongálásról is beszámolt

Trump bejegyzésében azt írta:

Három nappal ezelőtt, miközben a kőműves munkákat csodáltam, véletlenül egy hatalmas repedésre lettem figyelmes a mészkőben, amely több mint 25 yard hosszan húzódott. Mély és csúnya volt! Elkezdtem kiabálni: Ki tette ezt, most azonnal meg akarom tudni! – És ezt nem szépen mondtam. Azon tűnődtem: Rongálás volt, vagy ostobaság?

Az amerikai elnök leírta, hogy végül egy biztonsági kamera felvételével buktatta le a tetteseket. Egy alvállalkozó munkásai karcolták meg a követ a munkálatok közben. Trump úgy fogalmazott:

Szeretem és tisztelem a nagyszerű munkásokat és vállalkozókat, de ilyesminek soha nem szabadna megtörténnie.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Donald Trump hivatalba lépése óta több változtatást is végbevitt a Fehér Házban. Például szinte Donald Trumppal együtt került vissza a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájába Winston Churchill mellszobra. Nagy-Britannia második világháborús kabinetjének vezetőjét Joe Biden száműzte az irodából, ő inkább Martin Luther Kinget, Rosa Park aktivistát és Cesar Chavez szocialista szakszervezeti vezető bronz portréját favorizálta. A szimbolikus lépést melegen üdvözölte Nigel Farage, a brit Reform UK párt vezetője, és kijelentette, hogy Trump „a leginkább britbarát elnök” Dwight Eisenhower óta.