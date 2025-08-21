Az amerikai „Titkos Szolgálat” a Secret Service, amely felelős az amerikai politikusok védelméért, állítólag elkezdte megtervezni a védelmet egy budapesti csúcstalálkozóra. Ez még egy meg nem erősített hír, de egyre több médium számol be arról, hogy a Putyin-Trump-Zelenszkij megbeszélésnek hazánk fog otthont adni. A magyar szakszolgálatok, a TEK, a rendőrség és a hadsereg már számos alkalommal bizonyították, hogy a világ top vezetői a legnagyobb biztonságban vannak Magyarországon. Budapest taktikailag közel van mind Moszkvához, mind Kijevhez és Trump elnök baráti viszonya Orbán Viktorhoz kézenfekvővé tenné a helyszínt.

Budapesti helyszínre tervez a Secret Service? Fotó: ZOLTAN FISCHER / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

A Secret Service szerint Budapest nagyon biztonságos

Most jelenleg az összes európai vezető az úgynevezett biztonsági garancián pörög, amelyet Zelenszkij szeretne Ukrajnának. Donald Trump nemet mondott amerikai katonák ukrajnai missziójára, pedig az ukrán elnök első körben ezt preferálta volna. Szerinte, ha ezt Trump meglépte volna, akkor Moszkva nem merte volna többet megtámadni hazáját. Emmanuel Mcron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár azonban vállalnák egy nagyobb katonai kontingens telepítésének a veszélyeit. Persze kérdéses, hogy a sokmilliárd euróba kerülő kalandot miből finanszíroznák Párizsban és Berlinben?

Macron százötvenezer katonát küldene Zelenszkijnek

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn még csak 20–40 000 francia katonáról beszélt, akiket Ukrajnába küldene, ám ez a szám mostanra 150 000-re duzzadt. Merz is rögtön jelezte, hogy a Bundeswehr állományából is több tízezer főt küldene Ukrajnába. A honvédelmi miniszter, Boris Pistorius azonban befékezte és elmondta, hogy nincsen nélkülözhetetlen Bundeswehr kontingens. A harcoló alakulatok fontosak az ország védelmére és a NATO keleti szárnyának az erősítésére a Baltikumban, a technikai személyzet szintén nélkülözhetetlen a német támaszpontokon és az Ukrajnának küldendő eszközök szervizelésénél.

A politika sem egységes. Marine Le Pen pártja sem támogat egy olyan kalandot, amelyik rosszul is végződhet, ha francia katonák orosz egységekkel konfrontálnának. Nem lenne egyszerű meggyőzni a francia közvéleményt sem. Németországban is hasonló a helyzet. Az AfD vezetője, Alice Weidel asszony már nemet mondott a tervre, sőt a CDU/CSU pártcsaládon belül sincs egység. A CDU alelnöke, Michael Kretschmer, aki egyben Szászország alelnöke is. ellenzi német katonák ukrajnai misszióját. A Szociáldemokrata párt sem túl lelkes, ők is inkább kivárnák a békefolyamat további lépéseit mielőtt döntenének a kérdésben.