Az eset egyáltalán nem egyedi. Az elmúlt hónapokban sorra kerülnek nyilvánosságra olyan videók, amelyeken ukrán sorozóbizottságok emberei az utcán, kávézókban, sőt a saját otthonaikban ragadják el a férfiakat. Az erőszakos jelenetek sokszor verésbe és megalázásba torkollnak.

Elkeseredett hajsza az emberek után

A háború negyedik évében az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait. A fronton súlyos veszteségek érik a csapatokat, miközben egyre többen próbálnak elmenekülni a sorozás elől – gyakran külföldre szökve, vagy vidéki falvakban bujkálva.

A TCK emberei emiatt egyre erőszakosabb módszereket vetnek be. Nem ritka, hogy civileket fényes nappal kényszerítenek be kocsikba, majd viszik őket egyenesen a toborzóirodákba.

A közösségi médiában egyre több videó bizonyítja, hogy a lakosság bizalma megrendült. A katonai hatóságok ugyanakkor továbbra is azt hangoztatják: „mindenkinek kötelessége megvédeni a hazát”.

A béke helyett újabb tragédiák

Miközben Volodimir Zelenszkij nyilvánosan a Nyugat támogatását kéri, az országban sokak számára a hétköznapokat a félelem és a kényszersorozások uralják. Az erőszakos módszerek nemcsak az érintett férfiakat, hanem egész közösségeket traumatizálnak, és egyre inkább elmélyítik az ukrán társadalmi válságot.