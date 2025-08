Társadalmi robbanás Ukrajnában? – A kényszersorozások egyre durvább ellenállást váltanak ki

Drámai események zajlottak Ukrajnában, Vinnicja városában, ahol nők tucatjai ostromolták meg a Lokomotiv Stadiont, miután a Területi Toborzóközpont (TCK) tisztjei mintegy száz férfit hurcoltak oda – vélhetően a sorozások céljából. A tiltakozók a stadionnál dulakodásba és összetűzésbe keveredtek a rendőrséggel, a beszámolók szerint kapukat törtek be, fizikai erőszak is történt, és letartóztatásokra is sor került.

A TCK tisztjei Harkivban. Folyamatosak a sorozások. Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU

A nők megpróbáltak betörni az intézménybe, hogy kiszabadítsák hozzátartozóikat, akiket szerintük jogtalanul tartanak fogva. Egyes videófelvételek tanúsága szerint a tüntetők az aszfaltra feküdtek, hogy elállják a katonai furgonok útját, ezzel akadályozva a férfiak elszállítását a frontra.

A TCK és a rendőrség fellépése: 11 rendőrautó, letartóztatások, erőszakos jelenetek

A Területi Toborzóközpont hivatalos közlése szerint legalább 11 rendőrautót vezényeltek a helyszínre, ahol a tömeg egyre radikálisabban viselkedett. Több szemtanú beszámolt arról is, hogy a nők a rendőrökkel dulakodtak, illetve megpróbáltak behatolni az épületbe, ahol a férfiakat őrizték.

Társadalmi feszültség: brutális sorozások és a közbizalom mélyrepülése

A Magyar Nemzet rámutat arra, hogy az utóbbi hónapokban megszaporodtak az erőszakos toborzási esetek Ukrajnában. Különösen felkavaró felvételek kerültek nyilvánosságra arról, ahogyan embereket az utcáról hurcolnak el brutálisan. A cikk hangsúlyozza, hogy nem ritkák az illegális, nem hivatalos toborzások sem, amelyek során a célpontokat megverik, ellenállás esetén pedig a rendfenntartók is fizikai erőszakhoz folyamodnak.

Magyar áldozat a kényszersorozásban: Sebestyén József esete

A cikk tragikus példaként említi Sebestyén József, egy beregszászi magyar férfi esetét, akit ukrán katonák hurcoltak el és brutálisan megvertek. A 45 éves férfi három hétig szenvedett kórházban, ahol végül édesapja karjaiban halt meg. Az eseményről készült videófelvétel is alátámasztja a család állításait. A Magyar Nemzet szerint az eset bizonyítja, hogy egyre súlyosabb következményekkel járnak az önkényes mozgósítási gyakorlatok.