Új baloldali párt születik Európában – káosz, árulás és tízezrek lázadása

Starmerrel szemben a 76 éves Jeremy Corbyn, a Munkáspárt korábbi vezetője, új politikai mozgalmat indít, amelyhez állítólag már 650 ezren regisztráltak érdeklődőként. A kezdeményezésnek még neve sincs – az ideiglenes „Ön pártja” elnevezést azonnal cáfolta társalapítója, a fiatal képviselő Zarah Sultana. A projekt körül már a kezdetekkor feszültségek alakultak ki, ám Corbyn és támogatói szerint a párt kongresszusa ősszel tisztázza majd a programot, írja a Junge Freiheit.

Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt korábbi vezetője egy Downing Street előtti tüntetésen vesz részt (Fotó: Anadolu/AFP/Ray Tang)

A párt egyfajta gyűjtőhelye lehet baloldali aktivistáknak, palesztinpárti mozgalmároknak és radikális fiataloknak. Corbyn szerint az új erő központi értékei az „egyenlőség és a béke” lesznek.

Starmer és a Munkáspárt megosztottsága

A Gázai övezet körüli háború komolyan megosztja a Munkáspártot. Corbyn és Sultana élesen Izrael-kritikus álláspontja sok muszlim közösségben népszerű, miközben a pártvezetés igyekszik egyensúlyozni. Starmer – akinek felesége zsidó származású – kezdetben Izrael-barát politikát folytatott, később azonban bejelentette: támogatja Palesztina államiságának elismerését. Ugyanakkor a Munkáspárt nyomására a radikális „Palestine Action” szervezetet terrorcsoportként nyilvánították, ami tovább mélyítette a belső törésvonalakat.

I’ve said it before, I’ll say it again, and I know I speak for millions of people up and down the country:



We are all Palestine Action 🇵🇸pic.twitter.com/xKegd86zmO — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) July 2, 2025

Sultana többször is odáig ment, hogy Hágába küldené Starmert és külügyminiszterét, David Lammyt „háborús bűnök” miatt, mivel szerinte Izrael „népirtását” támogatják. Az efféle nyilatkozatok miatt a Munkáspárt vezetése komoly kihívással néz szembe saját balszárnyán.

Farage lehet a nagy nyertes

A brit politikát azonban nemcsak a baloldali belharcok formálják. Nigel Farage Reform UK pártja a közvélemény-kutatásokban már a Munkáspárt előtt jár, főként a migrációellenes retorikával. A baloldal szétaprózódása – Corbyn új pártjával és a Zöldek erősödésével – a jobboldal malmára hajtja a vizet.

Nigel Farage, a Reformpárt vezetője sajtótájékoztatót tart a londoni Westminsterben (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)

Mivel a brit választási rendszer a nagy pártoknak kedvez, a baloldali szavazatok megoszlása Farage jelöltjeinek komoly előnyt jelenthet. Egyes elemzők szerint, ha a tendencia folytatódik, a következő választáson akár a Reform UK is megszerezheti a kormányzást.

Ahogy a baloldali újságíró, Paul Mason fogalmazott: „Corbyn új pártja Farage-ot juttatja be a Downing Street 10-be.”