Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Starmer

Új baloldali párt születik Európában – káosz, árulás és tízezrek lázadása

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Keir Starmer brit miniszterelnök nehéz helyzetbe került: balról egy új pártalapítás körvonalazódik Jeremy Corbyn vezetésével, jobbról pedig Nigel Farage Reform UK pártja szívja el a szavazókat. Egy évvel a választási győzelem után a Munkáspárt támogatottsága drámaian visszaesett, és egyre több jel utal arra, hogy a párt a következő választáson súlyos vereséget szenvedhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
StarmerNigel FaragemegosztottságGázai övezetMunkáspárt

Starmerrel szemben a 76 éves Jeremy Corbyn, a Munkáspárt korábbi vezetője, új politikai mozgalmat indít, amelyhez állítólag már 650 ezren regisztráltak érdeklődőként. A kezdeményezésnek még neve sincs – az ideiglenes „Ön pártja” elnevezést azonnal cáfolta társalapítója, a fiatal képviselő Zarah Sultana. A projekt körül már a kezdetekkor feszültségek alakultak ki, ám Corbyn és támogatói szerint a párt kongresszusa ősszel tisztázza majd a programot, írja a Junge Freiheit.

Starmer
Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt korábbi vezetője egy Downing Street előtti tüntetésen vesz részt (Fotó: Anadolu/AFP/Ray Tang)

A párt egyfajta gyűjtőhelye lehet baloldali aktivistáknak, palesztinpárti mozgalmároknak és radikális fiataloknak. Corbyn szerint az új erő központi értékei az „egyenlőség és a béke” lesznek.

Starmer és a Munkáspárt megosztottsága

A Gázai övezet körüli háború komolyan megosztja a Munkáspártot. Corbyn és Sultana élesen Izrael-kritikus álláspontja sok muszlim közösségben népszerű, miközben a pártvezetés igyekszik egyensúlyozni. Starmer – akinek felesége zsidó származású – kezdetben Izrael-barát politikát folytatott, később azonban bejelentette: támogatja Palesztina államiságának elismerését. Ugyanakkor a Munkáspárt nyomására a radikális „Palestine Action” szervezetet terrorcsoportként nyilvánították, ami tovább mélyítette a belső törésvonalakat.

Sultana többször is odáig ment, hogy Hágába küldené Starmert és külügyminiszterét, David Lammyt „háborús bűnök” miatt, mivel szerinte Izrael „népirtását” támogatják. Az efféle nyilatkozatok miatt a Munkáspárt vezetése komoly kihívással néz szembe saját balszárnyán.

Farage lehet a nagy nyertes

A brit politikát azonban nemcsak a baloldali belharcok formálják. Nigel Farage Reform UK pártja a közvélemény-kutatásokban már a Munkáspárt előtt jár, főként a migrációellenes retorikával. A baloldal szétaprózódása – Corbyn új pártjával és a Zöldek erősödésével – a jobboldal malmára hajtja a vizet.

LONDON, UNITED KINGDOM - AUGUST 4: Reform Party leader Nigel Farage holds a press conference in Westminster, London, United Kingdom on August 4, 2025. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Nigel Farage, a Reformpárt vezetője sajtótájékoztatót tart a londoni Westminsterben (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)

Mivel a brit választási rendszer a nagy pártoknak kedvez, a baloldali szavazatok megoszlása Farage jelöltjeinek komoly előnyt jelenthet. Egyes elemzők szerint, ha a tendencia folytatódik, a következő választáson akár a Reform UK is megszerezheti a kormányzást.

Ahogy a baloldali újságíró, Paul Mason fogalmazott: „Corbyn új pártja Farage-ot juttatja be a Downing Street 10-be.” 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!