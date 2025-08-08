Fontos bejelentést tett a Superman sztárja

Az 59 éves színész – aki a Lois & Clark: The New Adventures of Superman című tévésorozatban alakította Supermant – bejelentette, hogy „a lehető leghamarabb” csatlakozik az amerikai Bevándorlási és Vámhatósághoz (ICE).
Szerdán a Fox Newsnak elmondta, hogy az Instagramon közzétett toborzóvideója vírusként terjedt, és azóta
beszéltem néhány ICE-tisztviselővel, és a lehető leghamarabb esküt teszek ICE-ügynökként.
Instagram-bejegyzésében azt írta: „Megvédheted hazádat és nagyszerű előnyökhöz juthatsz”, egyúttal arra biztatta követőit, hogy ők is csatlakozzanak az ICE-hez.
A Superman című film zenéje alatt elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta „több százezer bűnözőt” tartóztattak le.
Hozzátette követőinek, hogy az ICE-hez csatlakozók számos előnyre számíthatnak, többek között 50 000 dolláros (körülbelül 17 millió forint) aláírási bónuszra és diákhitel-visszafizetésre – írja a Sky News.
Ha segíteni akarsz megmenteni Amerikát, az ICE a legrosszabbak közül a legrosszabbakat tartóztatja le és távolítja el Amerika utcáiról
– mondta, majd hozzátette:
Én erre szavaztam.