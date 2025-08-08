Fontos bejelentést tett a Superman sztárja

Az 59 éves színész – aki a Lois & Clark: The New Adventures of Superman című tévésorozatban alakította Supermant – bejelentette, hogy „a lehető leghamarabb” csatlakozik az amerikai Bevándorlási és Vámhatósághoz (ICE).

Dean Caint „a legrosszabb Supermannek” nevezték, miután közölte, hogy „a lehető leghamarabb” csatlakozik az amerikai Bevándorlási és Vámhatósághoz (Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Szerdán a Fox Newsnak elmondta, hogy az Instagramon közzétett toborzóvideója vírusként terjedt, és azóta

beszéltem néhány ICE-tisztviselővel, és a lehető leghamarabb esküt teszek ICE-ügynökként.

Instagram-bejegyzésében azt írta: „Megvédheted hazádat és nagyszerű előnyökhöz juthatsz”, egyúttal arra biztatta követőit, hogy ők is csatlakozzanak az ICE-hez.

A Superman című film zenéje alatt elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta „több százezer bűnözőt” tartóztattak le.

Hozzátette követőinek, hogy az ICE-hez csatlakozók számos előnyre számíthatnak, többek között 50 000 dolláros (körülbelül 17 millió forint) aláírási bónuszra és diákhitel-visszafizetésre – írja a Sky News.

Ha segíteni akarsz megmenteni Amerikát, az ICE a legrosszabbak közül a legrosszabbakat tartóztatja le és távolítja el Amerika utcáiról

– mondta, majd hozzátette:

Én erre szavaztam.