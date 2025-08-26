Hatalmas üzletet kötött Svédország – magyar segítséggel

Thaiföld négy Gripen vadászgép beszerzéséről döntött, a vadászgépek leszállításáról szóló szerződést augusztus 25-én írták alá Svédországgal. NATO-tagországként hazánk bizonyítékot szolgáltatott a világnak, hogy a Gripen kiválóan helytáll a versenytársaival szemben. Korábban arról is beszámoltunk, hogy éles bevetésen vannak a magyar Gripenek a NATO Balti Légtérrendészeti missziójában. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú JAS 39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött. A négy új gép 2025-ben és 2026-ban érkezik hazánkba – írta meg a Világgazdaság.

Hatalmas üzletet kötött Svédország: Gripeneket adott el Thaiföldnek

Fotó: FREDERIC MOREAU / Hans Lucas

Svédország és Thaiföld már aláírta a papírokat

A vadászgépek 2025 és 2030 közötti leszállításáról szóló szerződést Punpakdí Pattanakul, a thaiföldi légierő vezérkari főnökének svédországi látogatásán írták alá. A Saab emellett egy olyan ipari ellentételezésről szóló megállapodást is aláírt a thaiföldi hadsereggel, amely az „ipari együttműködésen túl jelentős védelmi technológiák átadását” irányozza elő.

Thaiföld már régóta Gripen-felhasználó, így jól ismeri a típus azon pozitív tulajdonságait, amelyek nagy hasznára vannak a Thai Királyság hadseregének. Thaiföld a piacon elérhető legmodernebb harci repülőgépet választotta ahhoz, hogy felépítse a stratégiai önállóságát és függetlenségét védő légiflottája új generációját

– jelentette ki a közleményben Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója. A thaiföldi légierő júniusban jelentette be azt a szándékát, hogy Gripen vadászgépek vásárlása révén cseréli le az 1980-as években beszerzett amerikai F-16 A/B típusú vadászgépeit.

A svéd parlament ezután hatalmazta fel a kormányt arra, hogy megállapodásokat kössön Thaifölddel legfeljebb 12 Gripen Jas-39 E/F típusú vadászgép eladásáról – közölte a skandináv ország kormánya közleményben.

Thaiföld jelenleg 11 régebbi Gripen, valamint több tucat F-16-os vadászrepülőgépet üzemeltet.

A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. A legújabb változatából, a Jas-39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt. (MTI)