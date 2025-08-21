Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
fa

Így játsszák ki a szankciókat az európai országok

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz faárut továbbra is nagy mennyiségben értékesítik az Európai Unióban és Nagy-Britanniában, noha a 2022-es ukrajnai invázió után a szankciók értelmében ezt hivatalosan betiltották. Egy ausztrál kutatócég több ezer minta elemzése alapján kimutatta: a brit építőiparban használt fa több mint tíz százaléka valójában nem onnan származik, ahonnan a beszállítók állítják. A lebukott tételek háromnegyede Oroszországból érkezett, ám a papírok szerint Észtországból vagy más balti államokból indult útnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fatonnaszámEUvizsgálatszankciókmódszerEurópa

Hamis papírokkal tonnaszám érkezik orosz fa a nyugati építőiparba – számol be róla a ZN.UA.

szankció
Képünk illusztráció. A lebukott tételek háromnegyede orosz faanyag, noha a szankciók értelmében betiltották annak értékesítését
Fotó: JENS BUTTNER / DPA

Az ausztrál Source Certain cég speciális módszerekkel, a fa atomstruktúrájának vizsgálatával tudja meghatározni, hol nőtt ki az adott fa. A társaság szakértői több mint háromezer mintát elemeztek a brit építőiparból, és arra jutottak, hogy minden tizedik áru hibás vagy hamis eredetmegjelöléssel került a piacra.

A lebukott tételek háromnegyede Oroszországból származott – írta a The Times.

A vizsgálat szerint a szankciók bevezetése óta virágzik a faáruk csempészete. A szállítmányokat gyakran Észtországból vagy más balti államokból származóként tüntetik fel, így kikerülve a hatósági ellenőrzést.

Oroszországban az erdőterületek az állam tulajdonában vannak, így a faexportból származó bevételek közvetlenül a háborús erőfeszítéseket segítik

 – hangsúlyozta a lap.

Az Earthsight nevű oknyomozó szervezet korábban kiszámolta, hogy a szankciók életbe lépése óta csak Európába 1,5 milliárd fontnyi (1,76 milliárd euró) orosz fa került csempészve.

A Source Certain alapítója, Cameron Scadding szerint az importőrök egy része tisztában lehet az átveréssel, mások viszont jóhiszeműen vásárolnak, mert a csalási módszerek olyan kifinomultak, hogy még nagyvállalatokat is képesek megtéveszteni.

Az Earthsight szakértője, Tara Ganesh azt mondta: számukra sem meglepő a felfedezés. 

A mi vizsgálataink során is láttuk, hogy a faipari cégek rendszeresen hamis adatokat adnak meg az orosz szállítmányok eredetéről, hogy kijátsszák a törvényeket.

Felmérés: Trump népszerűsége kilőtt Alaszka óta, de Zelenszkijből mindenkinek elege van
Bárhol, bármit: Zelenszkij embere részegen terrorizált egy ukrán családot – videó
Gratulált Magyarországnak az amerikai külügyminiszter

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!