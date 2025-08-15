Szankciós csomagok, a „brüsszeli csodafegyver”

Oroszország 2022. február 24-i ukrajnai teljes invázióját követően az Európai Unió példátlanul szigorú büntetőintézkedéseket léptetett életbe Moszkvával szemben. Ezek a korlátozások kiegészítik a 2014 óta érvényben lévő szankciókat, amelyeket a Krím bekebelezése és a minszki megállapodások be nem tartása miatt vezettek be. A szankciós csomagokban gazdasági és személyi korlátozások, diplomáciai és vízumintézkedések egyaránt szerepelnek, céljuk pedig Oroszország tárgyalóasztalhoz kényszerítése a politikai nyomás fokozásával és a háború folytatásának akadályozásával – számolt be róla az europa.eu. A szankciók kialakításánál az arányosság és az ideiglenesség elvét követték, így a szabályok szükség esetén enyhíthetők vagy módosíthatók, ha az uniós célok megvalósulnak.

Moszkva a szankciós csomagokkal fizeti meg igazán a háború árát

Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL

Hasonló lépések érintik Belarussziát, Iránt és Észak-Koreát is, mivel ezek az országok támogatják Oroszország katonai műveleteit Ukrajnában.

Emellett az EU az orosz hibrid fenyegetések, az emberi jogok romlása és Alekszej Navalnij halála miatt további személyeket és szervezeteket szankcionált. A korlátozások több mint 2500 személyt és szervezetet érintenek, köztük Vlagyimir Putyint, Szergej Lavrovot, Viktor Janukovicsot, Roman Abramovicsot, orosz parlamenti képviselőket, a Wagner Csoport vezetőit, magas rangú katonai tisztviselőket, oligarchákat és propagandistákat. A listán szerepelnek azok is, akik ukrán gyermekek elhurcolásában, dróngyártásban, a szankciók kijátszásában vagy háborús bűncselekményekben vettek részt. Szervezeti szinten bankok, fegyveres csoportok, védelmi, közlekedési és energetikai vállalatok is érintettek. A büntetőintézkedések utazási tilalmat, vagyonbefagyasztást és kereskedelmi korlátozásokat jelentenek.

Az EU import- és exporttilalmakat is bevezetett, melyek célzottan gyengítik az orosz gazdaságot. 2022 februárja óta 48 milliárd eurónyi exportot és 91,2 milliárd eurónyi importot érintettek a korlátozások, 2023 decemberétől pedig tilos az orosz gyémántok behozatala is.

A Moszkvát sújtó szankciók legfájóbb pontja

2022 júniusában a Tanács elfogadta a szankciók hatodik csomagját, amellyel többek között megtiltja, hogy az EU Oroszországból tengeren szállított nyersolajat és bizonyos kőolajtermékeket vásároljon, importáljon vagy vegyen át. A korlátozások a nyersolaj esetében 2022. december 5-től, a finomított kőolajtermékek esetében pedig 2023. február 5-től alkalmazandók.

A szakértők azonban többször is kétségbevonták, hogy működnek-e ezek a szankciók.

Hogyan működik az olajárplafon?

Ugyan tilos orosz nyersolajat és kőolajtermékeket tengeri úton szállítani harmadik országokba, és kapcsolódó szolgáltatást sem lehet nyújtani, azonban az EU erre vonatkozóan bevezetett egy kivételt: ha az említett árukat az olajárplafonnal azonos vagy az alatti áron vásárolják meg, akkor az említett tevékenységek engedélyezettek.