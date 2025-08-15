Szankciós csomagok, a „brüsszeli csodafegyver”

Oroszország 2022. február 24-i ukrajnai teljes invázióját követően az Európai Unió példátlanul szigorú büntetőintézkedéseket léptetett életbe Moszkvával szemben. Ezek a korlátozások kiegészítik a 2014 óta érvényben lévő szankciókat, amelyeket a Krím bekebelezése és a minszki megállapodások be nem tartása miatt vezettek be. A szankciós csomagokban gazdasági és személyi korlátozások, diplomáciai és vízumintézkedések egyaránt szerepelnek, céljuk pedig Oroszország tárgyalóasztalhoz kényszerítése a politikai nyomás fokozásával és a háború folytatásának akadályozásával – számolt be róla az europa.eu. A szankciók kialakításánál az arányosság és az ideiglenesség elvét követték, így a szabályok szükség esetén enyhíthetők vagy módosíthatók, ha az uniós célok megvalósulnak.
Hasonló lépések érintik Belarussziát, Iránt és Észak-Koreát is, mivel ezek az országok támogatják Oroszország katonai műveleteit Ukrajnában.
Emellett az EU az orosz hibrid fenyegetések, az emberi jogok romlása és Alekszej Navalnij halála miatt további személyeket és szervezeteket szankcionált. A korlátozások több mint 2500 személyt és szervezetet érintenek, köztük Vlagyimir Putyint, Szergej Lavrovot, Viktor Janukovicsot, Roman Abramovicsot, orosz parlamenti képviselőket, a Wagner Csoport vezetőit, magas rangú katonai tisztviselőket, oligarchákat és propagandistákat. A listán szerepelnek azok is, akik ukrán gyermekek elhurcolásában, dróngyártásban, a szankciók kijátszásában vagy háborús bűncselekményekben vettek részt. Szervezeti szinten bankok, fegyveres csoportok, védelmi, közlekedési és energetikai vállalatok is érintettek. A büntetőintézkedések utazási tilalmat, vagyonbefagyasztást és kereskedelmi korlátozásokat jelentenek.
Az EU import- és exporttilalmakat is bevezetett, melyek célzottan gyengítik az orosz gazdaságot. 2022 februárja óta 48 milliárd eurónyi exportot és 91,2 milliárd eurónyi importot érintettek a korlátozások, 2023 decemberétől pedig tilos az orosz gyémántok behozatala is.
2022 júniusában a Tanács elfogadta a szankciók hatodik csomagját, amellyel többek között megtiltja, hogy az EU Oroszországból tengeren szállított nyersolajat és bizonyos kőolajtermékeket vásároljon, importáljon vagy vegyen át. A korlátozások a nyersolaj esetében 2022. december 5-től, a finomított kőolajtermékek esetében pedig 2023. február 5-től alkalmazandók.
A szakértők azonban többször is kétségbevonták, hogy működnek-e ezek a szankciók.
Ugyan tilos orosz nyersolajat és kőolajtermékeket tengeri úton szállítani harmadik országokba, és kapcsolódó szolgáltatást sem lehet nyújtani, azonban az EU erre vonatkozóan bevezetett egy kivételt: ha az említett árukat az olajárplafonnal azonos vagy az alatti áron vásárolják meg, akkor az említett tevékenységek engedélyezettek.
A szankciócsomagok célba vették Putyin árnyékflottáját is: több száz hajót tiltottak ki uniós kikötőkből, köztük olyan tartályhajókat, amelyek a szankciók kijátszásában vesznek részt. A közlekedési szektorban teljes tilalom vonatkozik az orosz és belarusz fuvarozókra, légi társaságokra és kikötőhasználatra. Az orosz és belarusz bankok egy részét kizárták a SWIFT-rendszerből, ellehetetlenítve nemzetközi pénzügyi tranzakcióikat. Az EU befagyasztotta az Orosz Központi Bank uniós eszközeit, amelyek értéke 210 milliárd euró. 2024 májusában döntés született arról, hogy a zárolt vagyoni eszközökből származó bevételeket Ukrajna támogatására és újjáépítésére fordítják.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy India továbbra is kitart az orosz kőolaj vásárlása mellett, annak ellenére, hogy Donald Trump vámemeléssel fenyeget.