Ukrajna Magyarországot támadja, Szijjártó Péter a Harcosok Órájában reagál

Szijjártó Péter korábban is világossá tette Magyarország álláspontját az orosz–ukrán háború ügyében a Harcosok Órájában, múlt héten beszélt arról, hogy Budapest adhat-e otthont Moszkva és Kijev tárgyalásának, valamint leleplezte a nemzetközi sajtó egyik arcátlan hazugságát. Most is hasonló volumenű témák kerültek terítékre, Szijjártó Péter pedig változatlan következetességgel képviselte a magyar nemzeti érdekeket. Ezúttal fókuszban az ukránok támadásai Magyarország ellen.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot: tovább támadják a Barátság vezetéket, ha nem támogatja a magyar kormány Ukrajna uniós csatlakozását. Eközben a hazai ellenzék az ukránokat ünnepli.

Cikkünk frissül.