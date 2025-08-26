Hírlevél

Rendkívüli

Szijjártó Péter

Ukrajna Magyarországot támadja, Szijjártó Péter a Harcosok Órájában reagál

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ismét a Harcosok órája vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki múlt héten az orosz–ukrán csúcsról, a békefolyamat akadályairól és a Bloomberg álhíréről beszélgetett Németh Balázzsal. A tárcavezető ezúttal újabb külpolitikai kérdéseket értékelt, ezúttal középpontban az ukránok támadásai Magyarország ellen.
Szijjártó PéterHarcosok órájakülügyminiszterálhír

Szijjártó Péter korábban is világossá tette Magyarország álláspontját az orosz–ukrán háború ügyében a Harcosok Órájában, múlt héten beszélt arról, hogy Budapest adhat-e otthont Moszkva és Kijev tárgyalásának, valamint leleplezte a nemzetközi sajtó egyik arcátlan hazugságát. Most is hasonló volumenű témák kerültek terítékre, Szijjártó Péter pedig változatlan következetességgel képviselte a magyar nemzeti érdekeket. Ezúttal fókuszban az ukránok támadásai Magyarország ellen.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot: tovább támadják a Barátság vezetéket, ha nem támogatja a magyar kormány Ukrajna uniós csatlakozását. Eközben a hazai ellenzék az ukránokat ünnepli.

 

Cikkünk frissül.

