Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a Barátság vezetékről

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül – jelentette be kedden a Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető közölte, hogy az ukrán dróntámadás következtében keletkezett károkat gyorsan sikerült elhárítani, és a vezeték ismét működik.
A minisztérium tájékoztatása szerint a miniszter az imént köszönte meg Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek a helyreállításban végzett munkát.
A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek
– írta. Egyben határozott elvárását is kifejezte Kijev felé:
Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!
– tette hozzá a miniszter.