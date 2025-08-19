Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a Barátság vezetékről

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül – jelentette be kedden a Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető közölte, hogy az ukrán dróntámadás következtében keletkezett károkat gyorsan sikerült elhárítani, és a vezeték ismét működik.

Szijjártó Péter közölte, hogy helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken az ukrán támadás után.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter köszönetet mondott az orosz félnek

A minisztérium tájékoztatása szerint a miniszter az imént köszönte meg Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek a helyreállításban végzett munkát.

A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek

– írta. Egyben határozott elvárását is kifejezte Kijev felé:

Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!

– tette hozzá a miniszter.