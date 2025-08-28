Szijjártó Péter kemény válaszlépést jelentett be az ukrán provokációra

Hírlevél

Magyarország elleni támadásként értékelte a kormány az ukrán hadsereg legutóbbi lépését. A Barátság kőolajvezeték elleni akció nyomán Szijjártó Péter bejelentette: az érintett ukrán parancsnokot kitiltják Magyarországról és a teljes schengeni térségből.
Szijjártó PéterBarátság kőolajvezetékukrán támadás

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videóban közölte: a magyar kormány nem hagyja válasz nélkül a Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadást. A döntés értelmében az akciót végrehajtó ukrán katonai egység parancsnoka nem léphet be sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére.

Válaszlépést jelentett be Szijjártó Péter az ukrán akció után. A Barátság vezeték elleni támadás komoly következménnyel jár.
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint tudatos támadás történt

A miniszter szerint Ukrajna pontosan tisztában van azzal, hogy a Barátság vezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. A legutóbbi támadás következményei különösen súlyosak voltak: 

A helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk.

Mint mondta, a kormány minden ilyen akciót az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen elkövetett támadásként értékel. Ezért született meg az a döntés, hogy az érintett ukrán katonai vezetőt ki kell tiltani a térségből. 

A miniszter szavai szerint „természetesen egyetlenegy szuverenitásunk ellen elkövetett támadás sem maradhat következmények nélkül”.

A jövőre nézve is világos üzenetet fogalmazott meg: 

Meg fogjuk védeni a nemzeti érdekeinket, meg fogjuk védeni energiaellátásunk biztonságát, meg fogjuk védeni a szuverenitásunkat, és mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen, indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek.

 

 

