Szijjártó Péter kemény válaszlépést jelentett be az ukrán provokációra

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videóban közölte: a magyar kormány nem hagyja válasz nélkül a Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadást. A döntés értelmében az akciót végrehajtó ukrán katonai egység parancsnoka nem léphet be sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére.
A miniszter szerint Ukrajna pontosan tisztában van azzal, hogy a Barátság vezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. A legutóbbi támadás következményei különösen súlyosak voltak:
A helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk.
Mint mondta, a kormány minden ilyen akciót az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen elkövetett támadásként értékel. Ezért született meg az a döntés, hogy az érintett ukrán katonai vezetőt ki kell tiltani a térségből.
A miniszter szavai szerint „természetesen egyetlenegy szuverenitásunk ellen elkövetett támadás sem maradhat következmények nélkül”.
A jövőre nézve is világos üzenetet fogalmazott meg:
Meg fogjuk védeni a nemzeti érdekeinket, meg fogjuk védeni energiaellátásunk biztonságát, meg fogjuk védeni a szuverenitásunkat, és mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen, indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek.