Szijjártó Péter kemény válaszlépést jelentett be az ukrán provokációra

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videóban közölte: a magyar kormány nem hagyja válasz nélkül a Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadást. A döntés értelmében az akciót végrehajtó ukrán katonai egység parancsnoka nem léphet be sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére.

Válaszlépést jelentett be Szijjártó Péter az ukrán akció után. A Barátság vezeték elleni támadás komoly következménnyel jár.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint tudatos támadás történt

A miniszter szerint Ukrajna pontosan tisztában van azzal, hogy a Barátság vezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. A legutóbbi támadás következményei különösen súlyosak voltak:

A helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk.

Mint mondta, a kormány minden ilyen akciót az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen elkövetett támadásként értékel. Ezért született meg az a döntés, hogy az érintett ukrán katonai vezetőt ki kell tiltani a térségből.

A miniszter szavai szerint „természetesen egyetlenegy szuverenitásunk ellen elkövetett támadás sem maradhat következmények nélkül”.

A jövőre nézve is világos üzenetet fogalmazott meg: