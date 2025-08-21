Hírlevél

Ukrajna

Szijjártó Péter: Minél előbb békére van szükség

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Munkácson történt orosz támadás után közösségi oldalán üzent. Mint megírtuk, augusztus 20-ról 21-re virradó éjjel rakéták csapódtak be Kárpátalján. A támadás következtében egy ipari létesítmény sérült meg, tűz ütött ki, és több ember is megsérült.
Amint arról korábban beszámoltunk, Kárpátalját támadták az oroszok az éjjel. A csapás következtében tűz ütött ki, tizenkét ember megsérült, többeket még mindig kórházban ápolnak.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter reagált a kárpátaljai csapás hírére Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Szijjártó Péter közösségi oldalán üzent. 

A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség! Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak

 – írta a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Facebook / Szijjártó Péter)

