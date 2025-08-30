„Csak a szokásos: nyomás, nyomás és nyomás” – Szijjártó Péter nem kertelt

„Az európai külügyminiszterek találkozója a szokásos: nyomás, nyomás és nyomás” – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter.
Háborúpárti javaslatok, még több pénz és fegyver Ukrajnának, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi azonban nem adjuk fel a pozíciónkat
– tette hozzá bejegyzésében.
Minden erőnkkel támogatjuk a békét, végrehajtjuk a magyar emberek akaratát, megvédjük szuverenitásunkat és a magyar emberek biztonságát
– tette hozzá a tárcavezető. Szijjártó Péter egy korábbi bejegyzésében arról számolt be:
Ma Koppenhágában ülésezik az Európai Unió külügyminiszteri tanácsa, ahol egy háborúpárti cunamival nézünk szembe. Gondolom, majd ma is megpróbálják megtörni az ellenállásunkat és a békepárti álláspontunkat.
A tárcavezető kiemelte:
Minden bizonnyal megpróbálják áterőltetni az újabb pénz- és fegyverszállításokat Ukrajnába, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, európai uniós katonai műveletről akarnak döntést hozni, de mi semmilyen olyan döntést nem fogunk támogatni, ami ellentétes lenne Magyarország érdekeivel, és ami hátráltatná a békefolyamatot.