Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Szijjártó Péter

„Csak a szokásos: nyomás, nyomás és nyomás” – Szijjártó Péter nem kertelt

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden erőnkkel támogatjuk a békét, végrehajtjuk a magyar emberek akaratát, megvédjük szuverenitásunkat és a magyar emberek biztonságát – fogalmazott a külgazdasági- és külügyminiszter. Szijjártó Péter az európai külügyminiszterek koppenhágai találkozója kapcsán posztolt a Facebookon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterUkrajnajavaslatkülügyminiszter

„Az európai külügyminiszterek találkozója a szokásos: nyomás, nyomás és nyomás” – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter. 

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Forrás: Facebook

Szijjártó Péter nem kertelt

Háborúpárti javaslatok, még több pénz és fegyver Ukrajnának, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi azonban nem adjuk fel a pozíciónkat

– tette hozzá bejegyzésében.

Minden erőnkkel támogatjuk a békét, végrehajtjuk a magyar emberek akaratát, megvédjük szuverenitásunkat és a magyar emberek biztonságát

– tette hozzá a tárcavezető. Szijjártó Péter egy korábbi bejegyzésében arról számolt be:

Ma Koppenhágában ülésezik az Európai Unió külügyminiszteri tanácsa, ahol egy háborúpárti cunamival nézünk szembe. Gondolom, majd ma is megpróbálják megtörni az ellenállásunkat és a békepárti álláspontunkat.

A tárcavezető kiemelte: 

Minden bizonnyal megpróbálják áterőltetni az újabb pénz- és fegyverszállításokat Ukrajnába, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, európai uniós katonai műveletről akarnak döntést hozni, de mi semmilyen olyan döntést nem fogunk támogatni, ami ellentétes lenne Magyarország érdekeivel, és ami hátráltatná a békefolyamatot.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!