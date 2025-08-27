Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elég volt! Donald Trump kőkemény üzenetet küldött a Soros-klánnak

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Botrányos, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát – írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: botrányos, hogy az Európai Bizottság csak üzenget, hogy nincs ellátásbiztonsági kockázat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PétertámadásBarátság kőolajvezeték

„A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

Szijjártó Péter: Botrányos, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik
Szijjártó Péter: Botrányos, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik
Fotó: AFP

A külgazadsági és külügyminiszter hozzátette, itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot. 

Ugyanakkor továbbra is botrányosnak tartom, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy »nincs ellátásbiztonsági kockázat«

– fogalmazott a tárcavezető, és kiemelte:

Egyúttal felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!