„A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: Botrányos, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik

Fotó: AFP

A külgazadsági és külügyminiszter hozzátette, itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.

Ugyanakkor továbbra is botrányosnak tartom, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy »nincs ellátásbiztonsági kockázat«

– fogalmazott a tárcavezető, és kiemelte: