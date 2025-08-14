Szijjártó Péter: Brüsszel le akarja váltani a magyarországi kormányt

Németh Balázs a Harcosok Órája ma reggeli adásában ismertette azt a hírt is, hogy az orosz hírszerzés szerint Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon.

Szijjártó Péter a harcosok órája vendége volt (Fotó: Facebook)

Ez a jelentés gyakorlatilag azt írta le, ami nyílt titok Brüsszelben is és itthon is.

Szijjártó Péter a műsorban erre reagálva elmondta:

És akkor ennél durvább már csak az, hogy a magyarországi liberális, meg külföldről finanszírozott médiumok, meg az általuk kitartott politikusok ezt úgy adják elő, mintha ez valami óriási újdonság lenne. Hát az nem egy nagy hírszerző teljesítmény, hogy mondjuk fél évvel azután, hogy az Európai Néppárt vezetője az Európai Parlamentben világosan elmondja, hogy ők kormányváltást akarnak Magyarországon. Több mint fél évvel később ez megjelenik egy hírszerzői jelentésben, hogy Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon. Jó reggelt kívánok! – ahogy mondani szokták.

A külügyminiszter kiemelte: A helyzet az, hogy itt semmi újdonság nincsen, Brüsszel le akarja váltani a magyarországi kormányt, ezt mindenki látja, ezt az is látja, aki nem foglalkozik politikával. Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. európai uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, egy a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyuló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre. Erről szólt ez a tegnapi hatalmas leleplezés, amit körülbelül nem tudom, hány éve tudunk

– mondta.

Ahogy ugye ott Brüsszelben a Manfred Weber szokta mondani, tehát szégyentelenül, nyíltan, gátlástalanul, világosan megmondták a magyar embereknek, kit kell választanotok. Na most rossz lóra tettek, mert ez itt Magyarországon nem működik – hangsúlyozta.