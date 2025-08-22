Hírlevél

Rendkívüli

Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

A Barátság-kőolajvezeték elleni támadás újabb komoly károkat okozott. Szijjártó Péter közölte, hogy az ukrán fél ezúttal rakétákat is bevetett, ami miatt a helyreállítás legalább öt napig tarthat.
Barátság kőolajvezetékSzijjártó Péterukrán rakéta

Szijjártó Péter Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Barátság-kőolajvezeték elleni támadás miatt egész nap folyamatosan egyeztetett a miniszterelnökkel. A külügyminiszter elmondta, legutóbb arról tett jelentést, hogy Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel áttekintette a támadás műszaki következményeit.

Szijjártó Péter szerint az ukrán rakétatámadás súlyos károkat okozott a Barátság-kőolajvezetéken, a helyreállítás legalább öt napig tart.
Fotó: Purger Tamás / MTI

Szijjártó Péter a súlyos károkról

A miniszter hangsúlyozta: 

Ezek most jóval súlyosabbak a korábbiaknál, ugyanis a támadás során az ukránok a drónok mellett ezúttal rakétákat is használtak.

Hozzátette, orosz kollégája arról biztosította, hogy a lehető leggyorsabban igyekeznek újjáépíteni a szállítási útvonalat, de a munkálatok minden bizonnyal legalább öt napig el fognak tartani. A tárcavezető szerint most az Európai Bizottságon a sor, hogy teljesítse vállalásait. 

Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál annak érdekében, hogy ne lehetetlenítsék el a Magyarországra irányuló kőolaj szállítását

– írta.

 

