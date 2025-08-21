Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint rossz üzlet köttetett Európának

Nyilvánosságra kerültek az amerikai–európai vámmegállapodás részletei, amelyek nagy visszhangot váltottak ki. Szijjártó Péter szerint az egyezség Washingtonnak kedvez, míg Európának komoly hátrányt jelent. A miniszter hozzátette, a magyar kormány célja a hazai gazdaság megóvása a brüsszeli döntések következményeitől.
Szijjártó PéterBrüsszelTrump

Az Egyesült Államok számára előnyös, Európa számára azonban hátrányos az újonnan létrejött vámmegállapodás – hangsúlyozta közösségi bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mint írta, a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a hazai gazdaságot az Európai Bizottság hibás döntéseinek következményeitől.

Szijjártó Péter szerint az amerikai–európai vámmegállapodás Washingtonnak kedvez, Európának viszont súlyos hátrányt jelent.
Fotó: AFP

Szijjártó Péter szerint az amerikaiak nyertek

A miniszter szerint a tárgyalások után világossá vált, hogy Brüsszel nem képviselte hatékonyan az uniós érdekeket. 

Donald Trump és az amerikai kormány nagyot nyert, gyakorlatilag megették reggelire a brüsszeli tárgyalódelegációt

– fogalmazott. Az új megállapodás értelmében az európai termékek vámterhe az eddigi 2-3 százalékról 15 százalékra nő, miközben az amerikai kivitel vámja a korábbi 10 százalékról nullára csökken.

 Ez remek üzlet az amerikaiaknak és egy nagyon rossz Európának

– tette hozzá Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság újabb súlyos hibát követett el. Mint mondta, a vezetők ezzel a döntéssel a „sokadik mélyütést” vitték be az európai gazdaságnak.

Szijjártó Péter a magyar gazdaság megóvását emelte ki

A tárcavezető kiemelte, hogy a kormány célja a hazai vállalatok és munkahelyek védelme. 

Mi arra törekszünk, hogy a lehető leginkább megkíméljük a magyar gazdaságot az Európai Bizottság alkalmatlanságának hatásaitól, ezért folytatjuk a konzultációt a stratégiai partnervállalatokkal az ipar- és munkahelyvédelmi lépésekről

– írta.

 

