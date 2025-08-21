Szijjártó Péter szerint rossz üzlet köttetett Európának

Az Egyesült Államok számára előnyös, Európa számára azonban hátrányos az újonnan létrejött vámmegállapodás – hangsúlyozta közösségi bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mint írta, a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a hazai gazdaságot az Európai Bizottság hibás döntéseinek következményeitől.
A miniszter szerint a tárgyalások után világossá vált, hogy Brüsszel nem képviselte hatékonyan az uniós érdekeket.
Donald Trump és az amerikai kormány nagyot nyert, gyakorlatilag megették reggelire a brüsszeli tárgyalódelegációt
– fogalmazott. Az új megállapodás értelmében az európai termékek vámterhe az eddigi 2-3 százalékról 15 százalékra nő, miközben az amerikai kivitel vámja a korábbi 10 százalékról nullára csökken.
Ez remek üzlet az amerikaiaknak és egy nagyon rossz Európának
– tette hozzá Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság újabb súlyos hibát követett el. Mint mondta, a vezetők ezzel a döntéssel a „sokadik mélyütést” vitték be az európai gazdaságnak.
A tárcavezető kiemelte, hogy a kormány célja a hazai vállalatok és munkahelyek védelme.
Mi arra törekszünk, hogy a lehető leginkább megkíméljük a magyar gazdaságot az Európai Bizottság alkalmatlanságának hatásaitól, ezért folytatjuk a konzultációt a stratégiai partnervállalatokkal az ipar- és munkahelyvédelmi lépésekről
– írta.