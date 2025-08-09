Hírlevél

béke

Szijjártó Péter: Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke

Az azeri-örmény békemegállapodás aláírása nagy előrelépést jelent a globális biztonság terén, amivel Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke. Szijjártó Péter a Facebookon írta ezt szombaton.
békeSzijjártó PéterTrump

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a háborúk és a fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára. 

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Szijjártó Péter: Trump a béke elnöke

„Az azeri-örmény békemegállapodás tegnapi aláírása nemcsak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent”

– húzta alá. 

Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke. Mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni-indiai, az iráni-izraeli és az azeri-örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz-ukrán háború végére is pont kerül

– tette hozzá. Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel békeszerződést írt alá Washingtonban pénteken, amellyel lezárták a két ország között immár több mint 35 éve fennálló konfliktust.

 

