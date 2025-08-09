Szijjártó Péter: Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a háborúk és a fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára.
„Az azeri-örmény békemegállapodás tegnapi aláírása nemcsak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent”
– húzta alá.
Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke. Mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni-indiai, az iráni-izraeli és az azeri-örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz-ukrán háború végére is pont kerül
– tette hozzá. Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel békeszerződést írt alá Washingtonban pénteken, amellyel lezárták a két ország között immár több mint 35 éve fennálló konfliktust.