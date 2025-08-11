Szijjártó Péter egyeztetett a közel-keleti helyzet alakulásáról

Szijjártó Péter közösségi oldalán azt írta, ma délben Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszterrel telefonon egyeztetett a közel-keleti helyzet alakulásáról.

Szijjártó Péter Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszterrel telefonon egyeztetett a közel-keleti helyzet alakulásáról (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

A tárcavezető úgy fogalmazott, tárgyaláson négy pontban értettek egyet:

1. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell!

2. A túszokat – köztük a magyar állampolgárságú túszt is – haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani!

3. A biztonságos, terror- és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden, a térségben lakó ember számára!

4. A Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten! – olvasható a bejegyzésben.