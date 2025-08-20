Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas torlódás az M1-esen: a súlyos balesethez mentőhelikopter is érkezett

Ukrajna

Szijjártó keményen beszólt Brüsszelnek és még az ukránoknak is üzent

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter legújabb videójában arról beszél, hogy az Európai Bizottság januári ígéretével szemben most hallgat, noha az EU-n kívülről támadás érte Magyarország energiabiztonságát. Brüsszel és Ursula von der Leyen – mint mondta – Ukrajna érdekeit képviselik a tagországoké helyett, és szerinte Kijev támadást indított Magyarország energiabiztonsága ellen, ami a szuverenitás megsértése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaOroszországtagországháborúEurópai BizottságnyilatkozatEurópai Unió

„Az Európai Bizottság januárban tett egy nyilatkozatot írásban, amely szerint kiállnak a tagországok mellett abban az esetben, hogyha az Európai Unión kívül támadás éri az európai uniós tagországok energiabiztonságát. Most ez történt. Az Európai Bizottság viszont hallgat, és ez a hallgatás mindennél beszédesebb” – kezdte videójában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Az Európai Bizottság, Brüsszel, Von der Leyen asszony Ukrajna érdekeit, és nem az Európai Unió, pláne nem az Európai Unió tagországainak érdekeit képviseli. Ez látszik akkor, amikor az Európai Uniót belerángatják egy háborúba Urajna miatt vagy látszik akkor, amikor a következő hétéves költségvetési időszakra nem az Európai Unió, hanem gyakorlatilag Ukrajna költségvetését állították össze. 

Ukrajna támadást indított Magyarország energiabiztonsága ellen. Ez elfogadhatatlan” – tette hozzá a külügyminiszter.

„Ha valaki az energiabiztonságunkat támadja, az igazából a szuverenitásunkat támadja. Ezért 

határozottan felszólítjuk Ukrajnát arra, hogy fejezze be Magyarország energiabiztonságának kockáztatását. Ukrajna és Oroszország háborúja nem a mi háborúnk, mi ebből a háborúból ki akarunk maradni.

 Felszólítjuk az ukránokat, hogy ne rángassanak minket bele ebbe a háborúba, és nem akarjuk, hogy a agyar emberek még magasabb árat fizessenek egy olyan háborúért, amihez az égegyadta világon semmi közünk nincsen” – zárta. 

Nem túl megnyugtató terv: európai katonákat küldenének a nyugatiak Ukrajnába
Provokáció? – NATO-tagállam területén robbant az orosz fegyver
Felmérés: Trump népszerűsége kilőtt Alaszka óta, de Zelenszkijből mindenkinek elege van

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!