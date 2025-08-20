Szijjártó keményen beszólt Brüsszelnek és még az ukránoknak is üzent

„Az Európai Bizottság januárban tett egy nyilatkozatot írásban, amely szerint kiállnak a tagországok mellett abban az esetben, hogyha az Európai Unión kívül támadás éri az európai uniós tagországok energiabiztonságát. Most ez történt. Az Európai Bizottság viszont hallgat, és ez a hallgatás mindennél beszédesebb” – kezdte videójában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Az Európai Bizottság, Brüsszel, Von der Leyen asszony Ukrajna érdekeit, és nem az Európai Unió, pláne nem az Európai Unió tagországainak érdekeit képviseli. Ez látszik akkor, amikor az Európai Uniót belerángatják egy háborúba Urajna miatt vagy látszik akkor, amikor a következő hétéves költségvetési időszakra nem az Európai Unió, hanem gyakorlatilag Ukrajna költségvetését állították össze.

Ukrajna támadást indított Magyarország energiabiztonsága ellen. Ez elfogadhatatlan” – tette hozzá a külügyminiszter.

„Ha valaki az energiabiztonságunkat támadja, az igazából a szuverenitásunkat támadja. Ezért

határozottan felszólítjuk Ukrajnát arra, hogy fejezze be Magyarország energiabiztonságának kockáztatását. Ukrajna és Oroszország háborúja nem a mi háborúnk, mi ebből a háborúból ki akarunk maradni.

Felszólítjuk az ukránokat, hogy ne rángassanak minket bele ebbe a háborúba, és nem akarjuk, hogy a agyar emberek még magasabb árat fizessenek egy olyan háborúért, amihez az égegyadta világon semmi közünk nincsen” – zárta.