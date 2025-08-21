Magyarországra utazhat az amerikai elnök? Szijjártó Péter fontos bejelentést tesz

Több fontos téma is terítékre kerül a műsor legújabb adásában. Szijjártó Péter és Németh Balázs ismét együtt leplezi le az álhíreket a Harcosok Órájában.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a GE Vernova beruházásának bejelentésén a minisztériumban 2025. augusztus 1-jén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A bejelentések szerint a mostani adásban szó lesz arról is, hogy Budapesten rendezhetik-e az ukrán-orosz csúcstalálkozót és Magyarországra utazhat-e az amerikai elnök is?

Magyar Péternek válaszolva a külügyminiszter kiemelte, „hőzöngeni és lázítani az ország különböző pontjain, hogyha valaki ezt mondjuk érdemi munkának tekinti, akkor valószínűleg nem ugyanabban a malomban örülünk. Én csak egyetlen egy kérdést tennék fel, hogyha szükséges ebben a tekintetben a nyilatkozó félnek, hogy eddig milyen produktumot tett tőle az asztalra úgy összességében.” Így válaszolt a tárcavezető a Tisza Párt vezetőjének a felvetésére, hogy bedobta minden miniszter a törölközőt.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott a műsor elején a találkozóval kapcsolatban:

Minden egyes ilyen hír felreppenésének oka van. Csak akkor lehet ilyen híresztelést terjeszteni, ha abban van igazság.

Hozzátette: És ugye az kétségtelen, hogy Budapest hihető. Több okból is. Egyrészt három nappal a háború kitörése után telefonon beszéltem Lavrov külügyminiszter kollégával és Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével. És mindkettőjüknek elmondtam, hogy Magyarország szeretne békét, mielőbb szeretnénk, hogy ez a háború véget érjen 3 nappal utána, most 3,5 évvel vagyunk.

És felajánlottam, hogy ha a békét elhozó, a háborút lezáró párbeszédhez helyszínt keresnek, akkor Magyarországra bármikor jöhetnek. Egy órával előtte szóljanak, és mi készen állunk arra, hogy Magyarországon fair, tisztességes, biztonságos, egyforma körülményeket garantáljunk mindenkinek. Ezt ők megköszönték. Én azóta még egyszer hoztam ezt szóba, és mondtam nekik, hogy az ajánlatunk mindaddig áll, amíg arra szükség van.

– húzta alá Szijjártó Péter.

Leszögezte: nyilvánvalóan ez egy oka lehet annak, hogy Budapest mindig felmerül. A másik ennél talán még fontosabb ok az, hogy nagyon kevés olyan országban, mondjuk úgy, hogy a nyugati féltekén, vagy a nyugatinak tekintett világrészben, amely az elmúlt három és fél évben fenntartotta azt a képességét, hogy egyszerre tud korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is. Én most nem ismerek olyan európai politikust Orbán Viktoron kívül, aki egyformaképpen tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is. Tehát nyilvánvalóan az a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, ami megvan az Egyesült Államok és Oroszország irányába is. Ez kizárólag Magyarország sajátja ma Európában. Ez azt gondolom, egy óriási teljesítmény, mert mindez egy óriási nyomásgyakorlás ellenére jött létre, hiszen mi három és fél éve mondjuk, hogy a háború lezárásához a diplomáciai csatornák nyitva tartására van szükség, és Magyarország képes volt arra, hogy Oroszországgal úgy tartsa fenn a diplomáciai csatornákat, hogy közben az Egyesült Államok elnöke és a magyar miniszterelnök között egy baráti viszony van.

És a harmadik az meg egy nagyon egyszerű ok szerintem. Budapest egy jó hely, Magyarország jó hely, ezt mindenki tudja. Tegnap újabb bizonyítékát adtuk neki, tehát ez lehet az oka annak, hogy Budapest általában ilyen kérdésekben felmerül, ha szükség van ránk, mi állunk rendelkezésre.

Cikkünk frissül.