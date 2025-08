Napraforgó-kabaré, támadja a Tisza a 3%-os lakáshitelt, újabb fegyvereket küld Európa Ukrajnába – Szijjártó Péter a Harcosok órájában

Szomat reggel ismét élőben jelentkezett a Harcosok Órája politikai műsor. A beszélgetésben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a vendég, aki másodszor tért vissza a stúdióba.

Szijjártó Péter a Harcosok Órájában élőben osztja meg gondolatait

Szijjártó Péter a magyar érdekekről is beszél majd

Augusztus 6-án reggel élőben közvetítették a Harcosok Órája legújabb adását a Facebookon és a YouTube-on. A műsort vezető Németh Balázs emlékeztette a nézőket, hogy már csak 249 nap van hátra az országgyűlési választásokig, és arra biztatta őket, hogy iratkozzanak fel a Harcosok Órája új YouTube-csatornájára, valamint küldjenek kérdéseket Messengeren vagy e-mailben.

Ma is leleplezzük az álhíreket, elmondjuk az igazságot, harcolunk a hazugságok ellen

– jelentette ki Németh Balázs a műsor elején. Ezúttal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a vendég, aki ezzel az első olyan szereplő lett, aki kétszer is meghívást kapott a műsorba. A stúdióban két dísznövény is helyet kapott, amelyekről – ígérete szerint – később külön is szót ejt a műsorvezető.

A beszélgetés könnyedebb témákkal kezdődött. Terítékre került Magyar Péter is, akinek egyik különös kijelentéséről Németh Balázs megjegyezte:

Szegény Magyar Péteren nevet az internet másfél napja. Én megértő vagyok egyébként, mert 5-6 éves koromban kevertem a kacsát a libával, csak aztán kinőttem.

A műsorvezető felvezette a nap további témáit is: szó lesz az okostelefon-programról, Donald Trump bevándorlási politikájáról, Sebestyén József haláláról – amely kapcsán az ukrán hatóságok nem nyomoznak –, valamint a hétvégi Forma–1-es Magyar Nagydíjról is.

Szijjártó Péter szerint meghökkentő a pálfordulás

A beszélgetés egy pontján Szijjártó Péter kitért Magyar Péter politikai fordulatára, amelyet teljesen hiteltelennek és megdöbbentőnek tart. Mint mondta, néhány éve még lelkes támogatóként vett részt a kormánypárti rendezvényeken, ma viszont már szinte mindent támad, amit korábban helyeselt. Szijjártó emlékeztetett, hogy Magyar Péter annak idején az elsők között tapsolt a miniszterelnöki beszédek közben, barátkozott a miniszterekkel és a képviselőkkel, ma viszont mindent elutasít, amit korábban elfogadott.

Másfél év múlva minden, amiért addig lelkesedett, az rossz. Minden, amiért addig lelkesedett, az megszüntetendő, és mindenért, amiért addig lelkesedett, most börtönbe kéne menni.

- mondta, majd hangsúlyozta, hogy soha nem került szoros kapcsolatba vele.